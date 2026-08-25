Zuckoff: la app que te alerta si alguien cerca de tu ubicación lleva gafas inteligentes con cámara
Zuckoff identifica firmas de fabricantes y nombres de dispositivos y te envía alertas de proximidad cuando detecta lentes inteligentes cerca de ti
Zuckoff es una app gratuita para iPhone que te avisa cuando cerca de ti hay gafas inteligentes como las Ray Ban Meta o las Snap Spectacles, usando el Bluetooth del entorno para darte una alerta rápida y devolverte algo de control sobre tu privacidad en espacios públicos. No bloquea las grabaciones ni hace magia, pero se convierte en una especie de radar de bolsillo para saber cuándo hay una cámara discreta rondando tu mesa, tu vagón de metro o tu coworking.
Qué es Zuckoff y por qué todo el mundo habla de ella
Zuckoff es una aplicación creada por el desarrollador Pawel Szydlowski que escucha las señales Bluetooth de tu entorno y se especializa en detectar gafas con cámara y otros wearables capaces de grabar vídeo o tomar fotos de forma muy discreta. La app se enfoca sobre todo en el boom de las Ray Ban Meta, las Oakley Meta y las Snap Spectacles, aunque también reconoce algunos visores y gafas con pantalla como Quest y Vision Pro que aparecen en su registro como dispositivos detectados.
Su nombre tiene un pequeño guiño crítico a Mark Zuckerberg y a la sensación de vigilancia constante que mucha gente asocia con el ecosistema de Meta, pero Zuckoff no es un panfleto ni una cruzada, más bien es una herramienta de autodefensa digital para cualquier persona que quiera saber cuándo hay una cámara portátil cerca. No se posiciona en plan blanco o negro y se queda en un punto intermedio interesante, porque te da contexto y señales, pero también insiste en que no puede decirte si alguien está grabando en ese preciso instante.
La app llega en un momento en el que las gafas de inteligencia artificial están creciendo en ventas y, al mismo tiempo, disparando la preocupación por la privacidad en bares, oficinas y espacios públicos. Esa combinación de tendencia tecnológica y miedo al espionaje silencioso es justo el tipo de tema que encaja muy bien con lo que busca la audiencia de Google Discover, sobre todo usuarios curiosos que leen noticias de IA, gadgets y privacidad en su feed móvil.
Dónde descargar Zuckoff y en qué dispositivos funciona
Hoy Zuckoff está disponible oficialmente para iPhone mediante la App Store de Apple, donde se presenta como una app de utilidad que escucha anuncios Bluetooth y marca las posibles gafas inteligentes que se mueven a tu alrededor. No necesitas crear cuenta ni registrarte, porque el desarrollador enfatiza que todo ocurre de manera local en tu dispositivo, sin servidores externos, sin analíticas y sin subir tus datos a la nube.
La app tiene un modelo freemium, con una versión básica gratuita y una suscripción anual de alrededor de diez dólares que desbloquea funciones avanzadas como el monitoreo en segundo plano, las alertas continuas, el historial de detecciones más largo y la exportación del registro en CSV para quien quiera revisar o analizar sus avistamientos. Para usuarios que viven pegados al móvil, Zuckoff también ofrece herramientas como Live Activity en la pantalla bloqueada, un widget en el Home Screen y alertas de fondo que pueden seguir escuchando el entorno mientras tú te mueves por la ciudad.
El desarrollador está probando una versión para Android y ha comentado que su intención es llevar Zuckoff a Google Play, aunque de momento el lanzamiento se está testeando con un grupo limitado de usuarios y todavía no está desplegado de forma masiva. Esto significa que si eres usuario de iPhone puedes probar la app ya mismo, mientras que en Android toca seguir de cerca las noticias tecnológicas porque todo apunta a que veremos más herramientas de este tipo en los próximos meses.
Cómo funciona Zuckoff para detectar gafas inteligentes cerca de ti
Zuckoff no hace reconocimiento facial ni analiza vídeo, su truco está en algo mucho más técnico y menos vistoso, pero muy efectivo en el contexto actual, escanea los anuncios de Bluetooth Low Energy que los dispositivos van emitiendo cuando se encienden, se emparejan o salen de su estuche. A través de esos anuncios la app identifica firmas de fabricante, identificadores de servicio y nombres de dispositivo que corresponden a gafas inteligentes, y con eso construye una lista de candidatos que podrían estar grabándote sin que tú lo notes.
Por ejemplo, Zuckoff sabe que Ray Ban Meta y Oakley Meta usan un identificador de fabricante asociado a Luxottica, que Snap Spectacles anuncian un código específico de Snap y que ciertos visores vinculados a Meta y Oculus se reconocen mediante un UUID de servicio registrado. Con esa información la app clasifica lo que detecta con distintos niveles de confianza, que van de posible a fuerte, y muestra en cada caso qué pista concreta la llevó a marcar ese dispositivo como candidato a gafas inteligentes. Esa transparencia es importante porque permite que el usuario se forme su propia opinión y no se quede con una alerta genérica sin saber de dónde salió.
Otro detalle clave es que Zuckoff no inventa una flecha ni un mapa mágico que señale a la persona que lleva las gafas, la app solo estima una proximidad aproximada según la intensidad de la señal, algo así como bandas de distancia del tipo muy cerca, en la misma habitación o relativamente cerca, pero sin dirección concreta. Esto encaja con la idea de no vender certezas falsas, la app deja claro que una detección no significa que alguien esté grabando en ese momento y que la ausencia de detecciones tampoco garantiza que no haya gafas grabando si han reducido su emisión Bluetooth tras emparejarse con el móvil del propietario.
Para quienes se preocupan por la privacidad, la parte más atractiva de Zuckoff es que se integra bien con el día a día, puedes activar el escaneo en segundo plano, recibir notificaciones si aparecen nuevas gafas en tu entorno y usar el widget para ver de un vistazo si tu espacio está tranquilo o si hay alguna lente inteligente potencialmente activa a unos metros de ti. Si tú mismo tienes unas gafas compatibles, la app permite marcarlas como propias para que dejen de disparar alertas, lo que reduce ruido y hace que las notificaciones se centren en dispositivos desconocidos.
La realidad es que, en plena ola de wearables con cámara e inteligencia artificial, ninguna app va a ofrecerte una solución perfecta, pero Zuckoff se posiciona como una herramienta intermedia muy útil, no te dice lo que tienes que pensar, no se queda en discursos extremos, simplemente te da datos sobre qué hardware hay cerca y te devuelve contexto para decidir cómo te quieres mover en ese espacio. Esa combinación de tecnología accesible, narrativa de privacidad y enfoque práctico es justo el tipo de contenido que tiende a funcionar en feeds como Google Discover, donde los usuarios buscan historias que mezclan gadgets, IA y vida cotidiana sin caer en el alarmismo fácil.
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