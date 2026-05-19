Google I/O 2026: las gafas inteligentes de Google ya son una realidad y vienen cargadas de IA

Google ofreció un primer vistazo a sus esperadas gafas inteligentes en el marco del Google I/O 2026, confirmando su desarrollo en conjunto con Samsung y anunciando su llegada al mercado para el otoño de 2026. El anuncio marca la entrada oficial del ecosistema Android al segmento de los lentes inteligentes, compitiendo directamente con las Ray-Ban Meta de la empresa de Mark Zuckerberg.

¿Qué son las Android XR Audio Glasses?

Las nuevas gafas forman parte de Android XR, la plataforma de realidad extendida que Google desarrolló junto a Samsung y Qualcomm. A diferencia de los cascos de realidad virtual, estos lentes apuestan por la “computación invisible”: sin pantallas integradas, con un diseño ligero y toda la inteligencia concentrada en el asistente Gemini. Google y Samsung los denominan oficialmente como “intelligent eyewear” o lentes inteligentes.

Este primer modelo es de audio solamente. Toda la salida de información se realiza a través de altavoces integrados en las monturas, de manera privada, sin que las personas a tu alrededor puedan escuchar las respuestas. La entrada, por su parte, combina cámaras de 12 megapíxeles y micrófonos que permiten a Gemini “ver” y “escuchar” lo mismo que el usuario en tiempo real.

Diseño: Gentle Monster y Warby Parker

Lejos del estilo futurista de otros dispositivos XR, Google apostó por el diseño como el principal caballo de Troya. Para ello, anunció dos colecciones en colaboración con reconocidas marcas del mundo óptico:

Gentle Monster : diseños disruptivos pero refinados, conocidos por sus estéticas vanguardistas

: diseños disruptivos pero refinados, conocidos por sus estéticas vanguardistas Warby Parker: un enfoque clásico y atemporal que prioriza la elegancia cotidiana

En el evento solo se revelaron dos diseños de cada colección, como adelanto de una línea más amplia que se presentará próximamente.

La experiencia completa de las gafas gira en torno al asistente de IA de Google. Para activarlo, basta con tocar el costado de la montura o pronunciar “Hey Google”. Estas son las principales funciones confirmadas:

Preguntar sobre lo que ves : Identifica restaurantes cercanos, formaciones de nubes, señales de tráfico confusas o cualquier objeto frente a ti

: Identifica restaurantes cercanos, formaciones de nubes, señales de tráfico confusas o cualquier objeto frente a ti Navegación inteligente : Las gafas conocen tu posición y orientación para ofrecerte indicaciones turn-by-turn de forma natural, con paradas adicionales según tus preferencias

: Las gafas conocen tu posición y orientación para ofrecerte indicaciones turn-by-turn de forma natural, con paradas adicionales según tus preferencias Comunicación manos libres : Gestiona llamadas, envía mensajes de texto y pide a Gemini que resuma los mensajes perdidos sin sacar el teléfono

: Gestiona llamadas, envía mensajes de texto y pide a Gemini que resuma los mensajes perdidos sin sacar el teléfono Captura y edición de fotos/videos : Con un solo comando tomas una foto y usas el modelo Nano Banana para eliminar distracciones del fondo o añadir efectos creativos (“Hey Google, toma una foto y ponle sombreros graciosos a todos”)

: Con un solo comando tomas una foto y usas el modelo para eliminar distracciones del fondo o añadir efectos creativos (“Hey Google, toma una foto y ponle sombreros graciosos a todos”) Traducción en tiempo real : Traduce tanto el habla como textos escritos —menús, letreros— con audio que replica el tono y el pitch de la voz original

: Traduce tanto el habla como textos escritos —menús, letreros— con audio que replica el tono y el pitch de la voz original Gestión de tareas multi-paso : Gemini puede preparar tu orden de café en DoorDash mientras el teléfono permanece en tu bolsillo; tú solo confirmas el pedido final

: Gemini puede preparar tu orden de café en DoorDash mientras el teléfono permanece en tu bolsillo; tú solo confirmas el pedido final Integración con apps: Llama a un Uber, practica idiomas con Mondoly y más, todo mediante comandos de voz

Compatibilidad y disponibilidad

Una de las sorpresas más importantes del anuncio fue la compatibilidad con iPhone. A diferencia de otros dispositivos del ecosistema Google, estas gafas se podrán conectar tanto a teléfonos Android como a dispositivos iOS, ampliando considerablemente su mercado potencial.

En cuanto a disponibilidad, el lanzamiento está confirmado para el otoño de 2026, aunque Google y Samsung aún no han revelado detalles sobre precio, duración de la batería ni el peso final de las monturas. Lo que sí está claro es que el hardware fue desarrollado por Qualcomm.

Cuánto podrían costar los lentes inteligentes de Google

Las gafas de audio son solo el primer paso. Google confirmó que trabaja en una segunda versión con pantalla integrada que mostrará información visual directamente en el campo de visión del usuario. Según filtraciones previas, este modelo con HUD (heads-up display) podría llegar en 2027 y su precio rondaría los $900 dólares.

Por ahora, los primeros modelos de audio se perfilan con un precio estimado de entre $379 y $499 dólares, posicionándose directamente contra la gama de gafas inteligentes de Meta. Sin embargo, Google aún no ha dado cifras oficiales sobre el costo de lanzamiento.

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