Trump descarta mostrar la ejecución de Hasan y cambia el plan del Pentágono

El presidente Donald Trump anunció que la ejecución de Nidal Hasan, condenado por el tiroteo de Fort Hood en 2009, se llevará a cabo sin transmisión en directo. La decisión llega después de una fuerte reacción pública y política contra la propuesta inicial de mostrar el procedimiento al público.

En un mensaje publicado en Truth Social, Trump explicó que, aunque consideraba que la difusión podía servir como advertencia frente al terrorismo, también había personas que no querían presenciar la muerte del condenado.

“Creo que transmitir la ejecución para que todos la vieran podría haber sido un fuerte disuasivo para el mundo, al presenciar cómo América trata a los terroristas y ESCORIA como Hasan, pero muchas personas muy buenas e intencionadas preferirían no verlo morir a través de streaming o de cualquier otro dispositivo visual. Él morirá, como está programado, por fusilamiento, pero este evento no será transmitido. Dicho esto, la ejecución podrá ser vista en persona por las familias inmediatas de las víctimas, si así lo eligen. ¡Ellos merecen presenciar JUSTICIA!”, escribió el mandatario.

Nidal Malik Hasan, a former U.S. Army Major turned traitor, is a very bad and evil man, who killed 13 people, including a pregnant soldier, who died, along with her unborn son, and injured, very seriously, 32 more innocent people. Barack Hussein Obama’s Federal Bureau of? pic.twitter.com/WRR3OVxC4R — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 15, 2026

El debate sobre mostrar una ejecución

La propuesta de transmitir la muerte de Hasan generó críticas incluso entre figuras del propio Partido Republicano. El vicepresidente JD Vance había expresado reservas sobre la iniciativa y afirmó que no vería la transmisión si finalmente se realizaba.

Una encuesta de ABC News e Ipsos encontró que 80% de los estadounidenses consultados se oponía a transmitir la ejecución en directo. El dato refleja el rechazo a la difusión pública del procedimiento, aunque no equivale necesariamente a una postura contraria a la pena de muerte.

El caso que conmocionó a Fort Hood

Hasan, un expsiquiatra del Ejército estadounidense, fue declarado culpable de matar a 13 personas y herir a otras 32 durante el tiroteo ocurrido en la base militar de Fort Hood, Texas, en noviembre de 2009.

El caso se convirtió en uno de los ataques más graves ocurridos en una instalación militar estadounidense. Su próxima ejecución también ha abierto una discusión sobre los límites de la exposición pública de los castigos judiciales y el papel que deben tener las imágenes de violencia en la comunicación gubernamental.

La decisión de no transmitir el procedimiento modifica el plan anunciado inicialmente por el Pentágono, pero mantiene la ejecución prevista.

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