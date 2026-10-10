Thom Tillis considera “repugnante” transmitir la ejecución del asesino de 13 soldados estadounidenses

Thom Tillis, legislador por Carolina del Norte, estalló ante la idea planteada por Pete Hegseth, secretario de Defensa, de transmitir la ejecución de Nidal Hasan, asesino de 13 soldados estadounidenses.

El 5 de noviembre de 2009, Nidal Malik Hasan, en ese momento mayor originario de Virginia y quien era parte del cuerpo médico de las Fuerzas Armadas en la unidad de psiquiatría, empleó dos pistolas de grueso calibre para asesinar a 13 soldados estadounidenses y herir a otros 32 en la base militar texana de Fort Hood. Todos ellos aguardan para someterse a pruebas médicas antes de partir a tomar parte de misiones en Irak y Afganistán.

Hasan señaló haber actuado para proteger a insurgentes musulmanes en el extranjero de la agresión estadounidense.

En consecuencia, el veredicto del jurado asignado durante su juicio fue unánime al sentenciarlo a la pena de muerte.

El Pentágono dio a conocer que el criminal sería ejecutado por fusilamiento, el jueves 3 de diciembre, y el secretario de Defensa dio a conocer que dicho acontecimiento sería transmitido en vivo para dejar constancia del castigo que le aguarda a quienes se atrevan a emular el grotesco proceder de Nidal Malik Hasan.

“Nos aseguraremos de que la gente pueda verlo, de que sea público, porque la gente necesita entender que este tipo de cosas tienen graves consecuencias”, expresó durante una entrevista concedida al canal de televisión Real America’s Voice.

Sin embargo, bajo la perspectiva del republicano Thom Tillis, la posición asumida por Pete Hegseth es errónea.

“Hasan debería ser condenado a muerte, pero ¿hacer pública su ejecución y transmitirla en directo? Es repugnante”, señaló en un mensaje compartido en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

Acto seguido, el senador por Carolina del Norte, le recordó al responsable del Departamento de Defensa que actuar como pretende hacerlo se apega al proceder de los enemigos de Estados Unidos y no al concepto de justicia.

“Las ejecuciones públicas son propias de dictaduras opresoras como las de Irán y Afganistán. Esto no debería ocurrir en Estados Unidos”, subrayó.

Durante una aparición en el programa “Erin Burnett OutFront”, el cual transmite la cadena de televisión CNN, el demócrata Chris Murphy, senador por Connecticut,

“¿Acaso está imitando las ejecuciones del ISIS? Entiendo que en este país tenemos la pena de muerte, pero las ejecuciones públicas son algo medieval. Eso es sencillamente extraordinario, indignante.

¿Acaso no importa si se apoya o se rechaza la pena de muerte, los ahorcamientos públicos y las ejecuciones? ¿En eso se ha convertido Estados Unidos?… Es realmente extraordinario”, expresó.

Aunque las normas del ejército permiten que al menos dos medios de comunicación estén presentes durante una ejecución, desde 1936 no se ha transmitido en vivo ningún evento de este tipo.

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