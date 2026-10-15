El depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararon este jueves no culpables de los nuevos cargos de conspiración para cometer torturas que les imputó la Fiscalía de Estados Unidos la semana pasada, durante una audiencia ante el juez federal Alvin Hellerstein en Nueva York.

El depuesto presidente venezolano dijo que la nueva acusación de la Fiscalía estadounidense se basa en “falsas acusaciones y testimonios”, mientras que su esposa señaló que ante el juez Alvin Hellerstein que es “completamente inocente”.

La comparecencia, según recoge CNN, abordó los cargos incluidos en la acusación actualizada contra ambos, que también extendió a Flores la imputación por conspiración para cometer narcoterrorismo, hasta entonces dirigida únicamente contra Maduro.

Flores y el depuesto líder venezolano, Nicolás Maduro, comparecieron una semana después de que EE.UU. les acusara de conspiración para cometer torturas y ampliara a ambos el cargo la imputación por conspiración para cometer narcoterrorismo.

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores se declaran no culpables de los nuevos cargos de tortura Crédito: Ramon Espinosa | AP

Ambos afirmaron al juez haber sido informados por sus abogados de la nueva acusación y haber recibido una copia en español de la misma.

Esta fue una de las pocas veces que se puedo escuchar hablar a ambos desde que fueron presentados ante la justicia estadounidense el pasado mes de enero tras ser arrestados en Caracas y trasladados a Nueva York.

Tras su declaración, la audiencia se centró en el calendario a seguir. El juez aplazó hasta el 14 de junio de 2027 el inicio del juicio, que inicialmente estaba previsto para el 1 de junio.

No está previsto que se celebre otra audiencia hasta el mes de diciembre. La última audiencia antes de que inicie el juicio tendrá lugar el próximo 7 de junio.

La defensa solicitó contar con más tiempo para poder preparar su respuesta a la nueva acusación de la Fiscalía estadounidense.

Tras la nueva acusación, Maduro y Flores están imputados de conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a EE.UU., posesión y conspiración para poseer armas destructoras, y conspiración para cometer torturas.

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