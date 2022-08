Los mejores timbres de video de 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Es fácil ver por qué podrías estar tentado a comprar un videoportero, también conocido como timbre de video. Estas cámaras de transmisión compactas te permiten platicar de forma remota con los visitantes y estar atento a las entregas de paquetes desde la pantalla de tu smartphone. Algunos modelos ahora incluso ofrecen una función de detección de paquetes. Así que ya están advertidos, ladrones de paquetes.

Estos dispositivos también se están haciendo bastante populares. Se estima que la cantidad de videoporteros vendidos en los Estados Unidos en 2022 superará los 5 millones, según las empresas de investigación de mercado Parks Associates y Statista.

Para ayudarte a encontrar el timbre adecuado para tu hogar, hemos seleccionado los mejores videoporteros de nuestras pruebas y los hemos enumerado a continuación en orden alfabético. (Los miembros de CR pueden acceder a las calificaciones completas de cada modelo). Aquí encontrarás timbres de Eufy, Logitech, Lorex, Netatmo, Ring y SimpliSafe. Todos cuentan con visión nocturna, video de alta definición y audio bidireccional.

Al igual que con muchos dispositivos conectados, los videoporteros pueden recopilar información potencialmente sensible y ser hackeados, razón por la cual CR los califica por privacidad y seguridad de datos.

“Los videoporteros brindan a los usuarios acceso a secuencias de video y audio a través de Internet, lo que presenta la posibilidad de acceder, almacenar, compartir, comprar, vender o robar estos datos”, explica Cody Feng, ingeniero de pruebas de privacidad y seguridad de CR. “Por ese motivo, la seguridad y privacidad de estas cámaras es una preocupación principal para Consumer Reports”.

Esta categoría de productos también ha suscitado inquietudes sobre cómo las fuerzas policiales podrían usar imágenes del videoportero, lo que podría poner en peligro la privacidad y la seguridad del cliente. Estas preocupaciones incitaron a Ring a llevar a cabo una auditoría externa y realizar más de 100 cambios a sus asociaciones con la policía y la red social de vigilancia vecinal, que los defensores de la privacidad y derechos civiles dicen que aún no es suficiente. El mercado de videoporteros y timbres con cámara solo seguirá avanzando a medida que la industria de hogares inteligentes solucione sus problemas de compatibilidad, una queja común de los clientes, a través del próximo estándar de hogar inteligente Matter. Es probable que el estándar incorpore cámaras en los próximos años.

Para conocer más exhaustivamente nuestras pruebas, consulta nuestra guía de compra de cámaras de seguridad para el hogar. Y para ver más timbres de más de dos docenas de marcas que CR ha probado, ve a nuestras clasificaciones de cámaras de seguridad para el hogar.

Los 6 mejores videoporteros

Eufy Video Doorbell 2K Dual (Wired)

Almacenamiento de video gratuito: Sí, usando 8 gigabytes de memoria integrada (Eufy estima que almacenará hasta 90 días de videoclips activados por movimiento).

Planes de almacenamiento opcionales: A través de un plan de almacenamiento de Eufy Security, obtienes 30 días de almacenamiento en la nube para una cámara por $3 al mes (o $30 al año) o 30 días para hasta 10 cámaras por $10 al mes (o $100 al año).

Opinión de CR: El Eufy Video Doorbell 2K Dual (Wired) es uno de los pocos timbres de video con dos cámaras, una que apunta hacia afuera para detectar visitantes (o intrusos) y otra que apunta hacia abajo para vigilar las entregas de paquetes. En nuestras pruebas de laboratorio tuvo puntajes altos en calidad de video, seguridad de datos y tiempo de respuesta para alertas y carga de transmisiones en vivo. Ofrece una cantidad decente de funciones inteligentes y su privacidad de datos es media, recibiendo una calificación de Bueno, que en realidad es mejor que muchos timbres de la competencia.

Además de sus dos cámaras, este Eufy cuenta con un alto rango dinámico (HDR) para videos más vívidos, zonas de monitoreo, vistas previas de video de tres segundos (para mostrar lo que sucedió antes de que la cámara detectara movimiento), reconocimiento facial, detección de personas y detección de paquetes. En particular, las últimas tres funciones no requieren una suscripción, lo cual es común en otros timbres.

El timbre Eufy cuenta con 8 gigabytes de memoria incorporada para almacenar imágenes, pero la compañía también ofrece suscripciones de almacenamiento de video en la nube. Puedes obtener 30 días de almacenamiento en la nube para una cámara por $3 al mes (o $30 al año), o 30 días para hasta 10 cámaras por $10 al mes (o $100 al año). Como sugiere su nombre, el videoportero Eufy 2K Dual (con cable) requiere un cableado de timbre de bajo voltaje para la alimentación, pero no puede hacer sonar el timbre existente de tu hogar. En cambio, viene con un timbre inalámbrico enchufable en la caja.

Si estás interesado en este timbre pero estás buscando un modelo que funcione con batería, mira el Videoportero Eufy 2K Dual (batería). En general, tuvo un buen rendimiento en nuestras pruebas, pero su calidad de video y tiempo de respuesta no son tan buenos en comparación con la versión con cable.

Logitech Circle View Doorbell

Almacenamiento de video gratuito: No.

Planes de almacenamiento opcionales: Requiere un plan de Apple iCloud para 10 días de almacenamiento para una cámara a $1 al mes, para hasta cinco cámaras a $3 al mes, o para cámaras ilimitadas a $10 al mes.

Opinión de CR: El Logitech Circle View Doorbell es poco común porque solo funciona con una función especial del sistema de hogar inteligente HomeKit de Apple llamada HomeKit Secure Video. A través de este software, utiliza encriptación de extremo a extremo para que tus videos se mantengan seguros. Como resultado de esta estrecha integración, el videoportero de Logitech solo funciona con iPhones (lo sentimos, usuarios de Android), almacena tus videos solo en Apple iCloud (si pagas un plan de almacenamiento) y requiere un centro de Apple Home (ya sea un altavoz inteligente HomePod o un dispositivo de streaming Apple TV) para procesar alertas de movimiento de personas, animales y vehículos. De hecho, no hay una aplicación de Logitech para el timbre; en su lugar, utiliza la aplicación Apple Home.

Pero si eres un gran fanático de los productos de Apple, este timbre será excelente para ti. En nuestras pruebas se calificó como Muy Bueno por la calidad del video y ofrece una gran seguridad de datos y un tiempo de respuesta rápido para alertas y carga de transmisiones en vivo. Sus únicos defectos son que su privacidad de datos no es muy buena y no ofrece tantas funciones inteligentes como otras opciones mejor calificadas. Sus otras características incluyen zonas de monitoreo, reconocimiento facial, una luz nocturna para visión nocturna en color y video de alto rango dinámico (HDR) para videos más vívidos.

Para 10 días de almacenamiento de video en la nube para una cámara, deberás suscribirte a un plan de almacenamiento de iCloud de 50 GB por $1 al mes. Para hasta cinco cámaras, necesitarás un plan de iCloud de 200 GB por $3 al mes. Para una cantidad ilimitada de cámaras, necesitarás un plan de iCloud de 2 TB por $10 al mes. El videoportero Logitech Circle View requiere un cableado de timbre de bajo voltaje para la alimentación y puede hacer sonar el timbre existente de la puerta de tu hogar.

Lorex LNWDB1 1080P WiFi Video Doorbell

Almacenamiento de video gratis: Sí, usando la tarjeta microSD de 16 GB incluida.

Suscripción opcional: No disponible.

Opinión de CR: El Lorex LNWDB1 1080P WiFi Video Doorbell es una de las opciones más asequibles de esta lista y ofrece un rendimiento a la par con algunos timbres que cuestan mucho más. En nuestras pruebas, este timbre Lorex se calificó como Muy Bueno en seguridad de datos y tuvo una calificación intermedia en privacidad de datos. También ofrece una excelente calidad de video y tiempo de respuesta, así como una buena variedad de funciones inteligentes, que incluyen zonas de monitoreo, geoperimetraje (esta función usa la ubicación de tu teléfono para recibir alertas cuando no estás en casa) y control de voz a través de Amazon Alexa y del Asistente de Google.

Este modelo de Lorex almacena imágenes localmente en una tarjeta microSD de 16 GB que viene con el timbre. Si deseas almacenar más video, el timbre admite una tarjeta microSD de hasta 64 GB. También requiere un cableado de timbre de bajo voltaje para la alimentación y puede hacer sonar el timbre de la puerta existente de tu hogar.

Si estás dispuesto a invertir un poco más, también puedes considerar el Lorex 2K QHD B451AJD-E. Se desempeña de manera idéntica a este modelo Lorex 1080p en nuestras pruebas, pero además cuenta con visión nocturna en color y alto rango dinámico.

Netatmo Smart Video Doorbell

Almacenamiento de video gratuito: Sí, usando la tarjeta microSD de 8 GB incluida.

Suscripción opcional: No disponible.

Opinión de CR: El Netatmo Smart Video Doorbell es uno de los modelos más caros de nuestras clasificaciones, pero vale la pena considerarlo si deseas que tus videos estén lo más seguros posible. Todas las grabaciones se almacenan localmente en una tarjeta microSD de 8 GB que viene con el timbre. Netatmo afirma que solo se sube una captura de pantalla por video, no el video en sí, en sus servidores, para que tengas información disponible en caso de que el timbre se desconecte.

En nuestras pruebas, el timbre Netatmo se calificó como Muy Bueno en seguridad de datos y obtuvo una puntuación intermedia en privacidad de datos. También ofrece una excelente calidad de video y una buena variedad de funciones inteligentes, pero su tiempo de respuesta es lento en comparación con la competencia. Las características incluyen detección de personas, alto rango dinámico (HDR) para videos más vívidos y control de voz a través de Amazon Alexa, Apple HomeKit/Siri y el Asistente de Google.

Además del almacenamiento local, el videoportero de Netatmo puede almacenar videos en una cuenta de Dropbox o en un servidor web personal. También necesita un cable para alimentación y puede hacer sonar el timbre existente en tu hogar. Funciona tanto con sistemas de bajo voltaje como de alto voltaje (230 voltios).

Ring Video Doorbell 3

Almacenamiento de video gratuito: No.

Suscripción opcional: $4 al mes (o $40 al año) para una cámara durante 180 días, $10 al mes (o $100 al año) para cámaras ilimitadas durante 180 días.

Opinión de CR: Si deseas un videoportero alimentado por batería con una excelente calidad de video, considera el Ring Video Doorbell 3. Este producto obtuvo una calificación de Excelente por la calidad de video y ofrece una gran seguridad de datos. Por otro lado, se encuentra a nivel medio del resto en cuanto a la privacidad de datos, pero podría ofrecer funciones más inteligentes y tiempos de respuesta más rápidos para alertas y carga de transmisiones en vivo.

Dentro de sus características de destacan una batería recargable extraíble, control de voz a través de Amazon Alexa, zonas de monitoreo, horarios de alerta y zonas de privacidad que te permiten oscurecer áreas que no deseas filmar (como la casa de un vecino). Con una suscripción opcional a un Plan de protección de Ring, obtendrás seis meses consecutivos (180 días, para ser precisos) de clips de video activados por movimiento e instantáneas fotográficas entre grabaciones.

Si tienes inquietudes sobre las asociaciones policiales de Ring, consulta nuestro Artículo de preguntas frecuentes sobre solicitudes de grabaciones por parte de la policía.

Nota: El 1 de julio de 2022, Ring aumentó el precio de su plan básico de protección de Ring por una cámara a $4 al mes o $40 al año. A cambio del aumento, los usuarios de este plan recibirán 180 días de almacenamiento continuo de videos (en lugar de 60 días), un 10 por ciento de descuento en los nuevos productos Ring y la capacidad de descargar de forma masiva hasta 50 grabaciones a la vez. Ring menciona que posteriormente incluirá su función de detección de paquetes a más modelos de timbre y lanzará nuevas funciones de alerta inteligente para vehículos, animales y mucho más. La compañía también agregará una función de detección de sonido (para sonidos como vidrios rotos) y “alertas de eventos personalizados” (con el cual “entrenas” a la cámara para detectar cosas como una puerta de garaje o una puerta que se deja abierta) a sus planes de suscripción.

SimpliSafe Doorbell Pro SS3

Almacenamiento de video gratuito: No.

Suscripción opcional: $5 al mes para una cámara durante 30 días, $10 al mes para cámaras ilimitadas durante 30 días.

Opinión de CR: Si te preocupa la privacidad, entonces el SimpliSafe Doorbell Pro SS3 es el timbre para ti porque es el único modelo altamente calificado que en nuestras clasificaciones obtuvo Muy Bueno para la privacidad de datos (el más alto de todos los timbres en nuestras pruebas). También obtuvo una buena calificación para calidad de video y seguridad de datos. ¿Las desventajas? Carece de muchas funciones inteligentes y es lento para enviar alertas y luego cargar transmisiones de video en vivo. Sus pocas características incluyen zonas de monitoreo, detección de personas y video HDR (alto rango dinámico), pero no cuenta con soporte para control de voz a través de asistentes digitales.

Si te gustaría tener almacenamiento en la nube para videoclips, puedes obtener 30 días por $5 al mes para una cámara o $10 al mes para cámaras ilimitadas. El videoportero de SimpliSafe requiere cable para alimentación y puede hacer sonar el timbre de la puerta existente de tu hogar.

Introducción a los sistemas de seguridad

Los sistemas de seguridad de autoinstalación son cada vez más populares, pero hay algunas cosas que hay que considerar. En el programa de televisión “Taller del Consumidor”, el experto de Consumer Reports, Dan Wroclawski, le explica al presentador Jack Rico lo que se tiene que tener en cuenta al comprar uno.

