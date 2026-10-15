Gran sacudida: mantente alerta ante un terremoto en Los Ángeles

Como antesala al día de “Great California ShakeOut” (la gran sacudida de California), este jueves a las 10:15 a. m., millones de residentes del “Estado Dorado” serán parte de un simulacro de un terremoto de magnitud 7.0, como un recordatorio de que el “Big One” o el “Gran Terremoto” podría ocurrir en el momento menos esperado.

Autoridades de la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California (Cal OES) hicieron una parada en UCLA, donde animaron a todos los estudiantes y residentes a tomar medidas proactivas para estar preparados antes, durante y después de los terremotos mediante el programa Earthquake Warning California (Alerta de terremoto en California).

Como parte de este programa, en una gira con un simulador de terremotos, estudiantes de la UCLA experimentaron en carne propia la sensación de un sismo.

“Da miedo”, expresó Lucca Esparza, estudiante de Economía Empresarial. “Es un poco aterrador. Si estuviera en clase mientras la tierra se sacude, seguro que daría bastante miedo”.

¿Crees que estás preparado para un terremoto de magnitud 7.0?

“Creo que, después de la experiencia, lo estaré. Sí”.

Con las piernas temblorosas, después de participar en el simulacro, Yara Yuzy, amigo de Lucca, señaló: “Sí, tuve un poco de miedo, pero lo superamos. Me sentí seguro en el asiento”.

No obstante, el estudiante agregó que no cree que la sociedad de California esté realmente preparada para enfrentar un gran terremoto.

“No, para nada. No creo que haya suficientes simulacros en las escuelas ni en el mundo empresarial; no creo que los implementen lo suficiente”.

Yara Yuzy indicó que se deberían realizar revisiones periódicas de la infraestructura de los edificios de UCLA y preparar a los estudiantes y a los empleados para que sepan, por ejemplo, cómo protegerse bajo el marco de una puerta o de una mesa. Eso ayudaría mucho.

El joven estudiante señaló que, en caso de un sismo fuerte, su kit de supervivencia incluiría mucha agua, algo de comida enlatada y dinero en efectivo.

Más de 10,000 sismos al año

José Lara, que dirige los programas de riesgos sísmicos de la Oficina de Servicios de Emergencia del gobernador de California, incluidos los riesgos de terremotos, volcanes y tsunamis, así como el sistema estatal de alerta temprana para sismos, explicó que la gira informativa de Cal OES apunta a promover la preparación ante un fuerte sismo y al simulacro anunciado para este jueves a las 10:15 a. m.

“La recomendación más sencilla para las personas es agacharse, cubrirse la cabeza bajo una mesa y mantenerse sujetos hasta que cesen los temblores”, dijo Lara, quien es, además, el encargado del sistema de alerta temprana de sismos en California.

Lara y diversos funcionarios de Cal OES realizan un recorrido desde Oakland y San Francisco, en el área de la Bahía, al Valle Central de California, Los Ángeles y San Diego para el simulacro de terremoto.

“El gran sismo de California puede venir en cualquier momento”, dijo. “Por eso, como muchos no sabemos cómo reaccionar, es necesario que practiquemos qué hacer durante ese movimiento telúrico”.

Para la mayoría, este simulacro servirá para recordar los pasos básicos del protocolo de seguridad: agacharse, protegerse bajo una mesa resistente y mantenerse sujeto hasta que cesen los temblores.

“Cada año se registran más de 10.000 sismos en California y eso lo tenemos que usar como un recuerdo de que cada día puede pasar un sismo grande, y por eso tenemos que prepararnos ahorita y preparar a nuestras familias también”, dijo Lara.

José Lara dirige los programas de riesgos sísmicos de la Oficina de Servicios de Emergencia de California. Crédito: Impremedia

Numerosas fallas geológicas en California

Más de 40 millones de californianos viven entre cientos de fallas geológicas, aunque la mayor actividad sísmica se concentra en sistemas de fallas donde interactúan la placa del Pacífico y la placa Norteamericana.

La Falla de San Andrés es la falla más larga y relevante del estado, con una longitud de entre 1.100 y 1.300 kilómetros. Esta falla marca el límite entre ambas placas tectónicas y atraviesa California desde el mar de Salton (al sur del estado, entre los condados de Riverside e Imperial) hasta el norte del estado. Esta falla tiene la capacidad de generar sismos de magnitud 7.0 o superior.

Otras fallas geológicas son la de San Jacinto, que corre de forma paralela a la de San Andrés, desde San Bernardino, Hemet, San Jacinto, Idyllwild y el área de Anza-Borrego, conectándose más al sur con la falla Imperial (en el extremo sur de California, hacia la frontera con México).

También están las fallas de Elsinore y las de Hollywood, Santa Mónica y Whittier-Elsinore.

En el norte del “Estado Dorado” se hallan las fallas Hayward, Calaveras, Rodgers Creek, Concord-Green Valley, San Gregorio y la zona de subducción de Cascadia, así como el Nudo de Mendocino, en el extremo noroeste de California.

El 4 de julio de 2019 ocurrió el último gran terremoto de California. La ciudad de Ridgecrest —en una remota zona del desierto de Mojave, con casi 28.000 habitantes— fue sacudida por un terremoto de magnitud 6.4.

Si bien el movimiento telúrico afectó la región limítrofe entre los condados de Kern y San Bernardino, no se reportaron víctimas mortales ni heridos de gravedad.

Todo lo contrario sucedió con los terremotos de Northridge (enero de 1994) y Loma Prieta (1989), que causaron la muerte de decenas de personas, dejaron miles de heridos y provocaron graves daños en diversas zonas.

La cifra oficial de fallecidos por el sismo de Northridge, de magnitud 6.7, en el Valle de San Fernando, fue de 57. Además, dejó más de 9.000 personas heridas.

Durante el terremoto de Loma Prieta de 1989, murieron 63 personas y aproximadamente 4.000 resultaron heridas.

De hecho, 42 personas fallecieron en la ciudad de Oakland a causa del colapso de un tramo de dos niveles de la autopista I-880 (Cypress Street Viaduct).

La aplicación en el celular

Una de las medidas de preparación que el estado promovió intensamente durante la gira del Great California ShakeOut fue instar a la población a descargar “MyShake”, una aplicación de alerta temprana de terremotos desarrollada en colaboración con la UC Berkeley.

Descargue la aplicación MyShake Earthquake Alerts.

Cuando cuatro de las mil estaciones sísmicas detectan un temblor activo, se envía una alerta inmediata a las personas que se encuentran cerca del sismo, con la esperanza de darles unos segundos para prepararse ante las sacudidas inminentes.

“Lo que sí sabemos en California es que el siguiente sismo que nos pegue en nuestra comunidad vamos a poder brindar una alerta temprana antes de que llegue ese movimiento telúrico”, dijo José Lara. “La aplicación enviará una alerta temprana a su ubicación antes de que llegue cualquier movimiento telúrico en California”.

Dependiendo de la distancia respecto al epicentro, las personas tendrían unos pocos segundos o hasta 10 segundos para reaccionar.

“Esos segundos pueden ser cruciales, ya que te dan tiempo para ponerte a salvo. Ya sea que estés en casa, en la escuela o en un edificio de oficinas —por ejemplo, si estás en la cocina—, te da tiempo para soltar el cuchillo y tirarte al suelo”, expresó.

Asimismo, funcionarios de Cal OES destacaron la importancia de tener listas una mochila de evacuación (Go-Bag) y una caja de suministros para permanecer en casa (Stay-Box) en caso de un terremoto de gran magnitud.



En California se registran unos 10,000 sismos al año, la mayoría de intensidad baja. Crédito: Impremedia

Una odisea de horror

Derek J. Lambeth tenía apenas 9 años cuando vivió el terremoto de magnitud 6.9 en Loma Prieta, el martes 17 de octubre de 1989, a las 5:04 p. m., que duró 20 segundos.

Acababa de pasar por lo que entonces se llamaba la autopista Cypress. Se dirigía a la casa de un amigo en West Oakland.

Iba apurado para ver la serie del “Bay Bridge” entre los A’s de Oakland y los Giants de San Francisco.

“Pusimos el partido, notamos que la transmisión sufría una gran interferencia. Fue entonces cuando se desató el caos. Mi papá estaba en San Francisco y no tenía forma de regresar a casa”.

Su mamá también vivía o trabajaba en San Francisco, así que el viaje de regreso de su padre se convirtió en una odisea de unas ocho horas, tomando varios autobuses.

El padre de Derek contaba que las estanterías y los armarios se caían y que tuvo que trepar por encima de ellos para salir de su edificio de oficinas.

“Mi mamá vino a buscarme y caminábamos por nuestro edificio de apartamentos”, recordó. “Todo estaba en absoluta oscuridad. Yo estaba aterrado, aferrándome a mi mamá; había mucho caos y no sabíamos qué iba a pasar después”.

La experiencia fue extremadamente aterradora.

“Imagínate ser un niño pequeño; a la mayoría de los niños les da miedo la oscuridad, y todo estaba completamente a oscuras. En algunos lugares, los semáforos no funcionaban. Fue un momento realmente aterrador… Me preguntaba dónde estaba mi padre y si lograría llegar a casa o no”.

¿Crees que la gente suele olvidar esas tragedias, como la de Loma Prieta o el terremoto de Northridge de 1994?

“La gente tiende a olvidarlo. Bueno, la gente escucha estas historias, pero ahora que ha pasado tanto tiempo y han surgido nuevas generaciones desde entonces, no parece algo real. Es una de las razones por las que tenemos el simulador de terremotos: para que la gente tenga la oportunidad de experimentar lo que se siente en un terremoto de magnitud 7.0”.

“Ojalá hubiéramos tenido estos recursos en aquel entonces —como la aplicación MyShake y los sistemas de alerta temprana de terremotos— para recibir un aviso y poder agacharnos, cubrirnos y agarrarnos fuerte antes de que empezara a temblar”, dijo Derek, hoy de 45 años.

¿Será que la gente piensa que a uno no le va a pasar nada?

“Exacto. Creo que hay que recordar a la gente que California es tierra de terremotos. Claro, últimamente han predominado los incendios forestales, pero ya hace mucho tiempo que debería haber ocurrido un gran terremoto; estamos atrasados respecto a lo que indican los ciclos sísmicos, así que podemos esperar que suceda en cualquier momento”.

¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Una combinación de un gran terremoto y un tsunami, o de incendios?

“Hay varias cosas que pueden ocurrir con un terremoto enorme. Si volvemos al caso de Loma Prieta, otra parte aterradora —cuando pude encender la televisión— fue ver que se habían producido varios incendios en San Francisco.

”A menudo, los incendios siguen a los grandes terremotos. Si observamos el caso de San Francisco en 1906, que fue bastante devastador, gran parte de los daños fueron causados por un enorme incendio, más que por el propio sacudón del terremoto.

”Así que sí, existe la posibilidad de tsunamis, aunque —como sabe— es menos probable. Por eso, Cal OES colabora con varias ciudades y condados costeros para asegurarse de que también cuenten con un plan establecido para cualquier emergencia”.