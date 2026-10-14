Los Ángeles activa la Alerta Roja por vientos de Santa Ana

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) emitió este miércoles una Alerta Roja con restricciones especiales de estacionamiento que entrará en vigor a las 6:00 a.m. de este jueves y estará vigente hasta las 6:00 a.m. del sábado 17 de octubre, ante el pronóstico de vientos de Santa Ana.

Las autoridades dijeron que, durante el período de restricción de estacionamiento, serán remolcados los vehículos estacionados ilegalmente en lugares señalizados dentro de las zonas de muy alto riesgo de incendio.

Gusty #SantaAnaWinds will be common region-wide tomorrow through Saturday. Some areas that don't typically see gusty Santa Ana Winds, such as the Los Angeles Basin, may see breezy east winds Friday and Saturday. Plan for power outages and travel delays. #CAwx pic.twitter.com/Ts3TMGV6Zz — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) October 14, 2026

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) pronosticó vientos de Santa Ana desde este jueves, con mayor intensidad durante el viernes, que elevan el peligro de incendios de vegetación al combinarse con temperaturas altas y bajos niveles de humedad relativa.

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Por instrucción de la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, el LAFD informó que desplegaría recursos adicionales en el Valle de San Fernando, en las montañas de Santa Mónica, en Hollywood Hills y en el oeste de la ciudad de Los Ángeles.

Las unidades adicionales incluyen camiones de bomberos forestales tipo III de la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California (Cal OES), personal adicional de operaciones aéreas y patrullas de control de vegetación.

También se despliegan equipos de intervención con excavadoras, camiones cisterna, personal de comunicaciones de bomberos de Metro y monitoreo de incendios forestales mediante cámaras.

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La madrugada de este miércoles, equipos aéreos y terrestres del LAFD controlaron en una hora un incendio de vegetación que ocurrió en el parque Veterans Barrington, en Brentwood, y que se extendió por 1.5 acres.

El NWS informó que estará vigente una alerta por tormentas eléctricas desde las 6.00 a.m. de este jueves hasta las 8:00 p.m. del sábado en algunas zonas de los condados de Los Ángeles y Ventura, incluidas las montañas de Santa Mónica y San Gabriel.

También entrará en vigor un aviso de calor desde las 10:00 a.m. del jueves hasta las 8:00 p.m. del sábado, con altas temperaturas en toda la región.

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Los meteorólogos advirtieron que los vientos de Santa Ana podrían tener velocidades de 20 a 40 millas por hora (32 a 64 km/h), con ráfagas de 50 a 70 millas por hora (80 a 112 km/h), y niveles de humedad del 8% al 20%, condiciones propicias para el comportamiento extremo del fuego en caso de incendios.

“De acuerdo con los modelos meteorológicos que hemos recibido de NOAA, los vientos pueden alcanzar hasta 70 millas por hora”, dijo el ingeniero del Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles (LACoFD), Keith Navarre.

Las zonas que se mantienen bajo monitoreo son las comunidades a lo largo de las montañas de Santa Mónica, así como Santa Clarita, Malibu y las zonas desérticas.

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Southern California Edison (SCE) dijo que unos 224,500 clientes en los condados de Los Ángeles y Ventura podrían verse afectados por cortes en el suministro eléctrico por motivos de seguridad pública debido a los vientos de Santa Ana.

La proveedora del servicio eléctrico previene el riesgo de que alguna línea de energía pueda detonar una chispa que inicie un incendio en terrenos con vegetación seca.

Las autoridades pidieron a los residentes que se prepararan con un plan de acción contra incendios, que incluya empacar medicamentos importantes, conocer su zona de evacuación y registrarse en los sistemas locales de notificación de emergencia.

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