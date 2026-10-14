Incendio en Los Ángeles estalla en medio de la inquietud por vientos de Santa Ana

La madrugada de este miércoles se declaró un incendio de vegetación en Brentwood, Los Ángeles, en medio de una alerta de bandera roja por vientos de Santa Ana.

El fuego fue reportado alrededor de las 2:50 a. m. en el parque Veterans Barrington, cerca de Vandergrift Avenue y MacArthur Boulevard, informó el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD).

LAFD Alert- Brentwood FORWARD PROGRESS STOPPED Brush Fire 211 VA MAP: https://t.co/THURlckYMl FS37; DETAILS: https://t.co/38FJv5JkLT — LAFD ? (@LAFD) October 14, 2026

Alrededor de las 4:02 a.m., el LAFD comunicó, en una actualización informativa, que los equipos aéreos y terrestres habían logrado frenar el avance de las llamas, poco más de una hora después del reporte del incendio de vegetación.

Sigue leyendo: Hombre acusado de provocar incendio en el Bosque Nacional Ángeles

“Los recursos aéreos y terrestres del LAFD se coordinaron para detener el avance en aproximadamente 1.5 acres de maleza densa en aproximadamente una hora“, dijo el departamento.

Los bomberos señalaron que el incidente no provocó daños estructurales ni lesiones. Las causas del incendio están bajo investigación.

“Se espera que las compañías permanezcan en el lugar por un período prolongado para operaciones de limpieza y contención; se recomienda a los automovilistas que utilicen rutas alternas”, añadió el LAFD en su comunicado.

Sigue leyendo: Incendios de Los Ángeles de 2025: informe atribuye la devastación a fallas del sistema

El incendio se inició mientras la región se preparaba para una nueva ronda de vientos de Santa Ana. La previsión de estos vientos, junto con el incremento de las temperaturas, motivó al Servicio Meteorológico Nacional (NWS) a emitir una alerta de bandera roja por peligro de incendios de vegetación.

De acuerdo con los meteorólogos, las ráfagas podrían llegar a entre 40 y 70 millas por hora (64 y 112 km/h) en las áreas más expuestas al viento.

Según los pronósticos, los vientos de Santa Ana empezarán a intensificarse este jueves, con las velocidades más fuertes previstas para el viernes en la mayor parte de la región.

Sigue leyendo: Incendio forestal obliga órdenes de evacuación en Bosque Nacional Ángeles

Por motivos de seguridad, las compañías proveedoras tienen previstos cortes de energía para evitar interrupciones imprevistas causadas por los daños provocados por el viento.

“Las altas temperaturas agravarán estos riesgos, y se ha emitido un aviso por calor para algunas zonas del condado desde el jueves hasta el sábado”, expresaron las autoridades.

Los residentes pueden acceder a este enlace para conocer los centros de refrigeración y otros recursos disponibles para hacer frente a las altas temperaturas.

Sigue leyendo:

· Accidente de helicóptero en California deja dos muertos durante incendio forestal

· Incendio Getty detenido tras activar avisos de evacuación en Los Ángeles

· California destina $15 millones para sobrevivientes de Altadena