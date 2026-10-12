Hombre acusado de provocar incendio en el Bosque Nacional Ángeles

Un residente de Santa Clarita fue acusado de provocar de forma intencional un incendio forestal en el Bosque Nacional Ángeles, informó el Departamento de Justicia (DOJ).

En un comunicado, el DOJ dijo que Rodney Ameile Saba, de 70 años, es presunto responsable de ocasionar un incendio en propiedad federal.

Santa Clarita man charged with federal arson offense alleging he set wildfire that burned over 1,000 acres of national forest land https://t.co/MUV37Pghz9 — US Attorney L.A. (@USAO_LosAngeles) October 9, 2026

Saba es sospechoso de provocar el incendio Bouquet, que calcinó más de 1,000 acres en el bosque del condado de Los Ángeles.

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Presuntamente, Saba provocó el incendio aproximadamente a las 2:13 p.m. del 3 de octubre detrás de su domicilio, en Bouquet Canyon Road, y fue detenido por las autoridades ese mismo día.

En la denuncia, se menciona que Saba supuestamente advirtió a un vecino que esperara un fuerte estruendo, como el de un disparo de escopeta.

“Los testigos oyeron entonces una potente explosión, seguida de los gritos de auxilio de Saba y de un incendio que se propagaba rápidamente por la ladera”, dijo el DOJ.

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Los fiscales federales alegan que Saba admitió haber arrojado un cigarrillo desde su porche a unos fuegos artificiales, lo que provocó su explosión y el incendio.

En la cabaña de Saba, los investigadores recuperaron un encendedor, cigarrillos, munición para escopeta y un mortero.

Con la evidencia, los investigadores de incendios del Servicio Forestal de los Estados Unidos determinaron que el incendio Bouquet fue “probablemente causado por fuegos artificiales” tras descartar rayos, fogatas, quema de escombros y otras posibles causas.

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El incendio Bouquet se ha extendido por 1,048 acres en terrenos federales del Bosque Nacional Ángeles, y hasta este lunes 12 de octubre estaba contenido en un 93%, de acuerdo con información de Cal Fire.

Las autoridades federales informaron que Saba tiene múltiples condenas previas por delitos graves, entre ellos lesiones graves, vandalismo, posesión de una sustancia controlada, amenazas criminales, fabricación o posesión de un arma peligrosa y posesión de un vehículo robado.

La fiscalía federal aclaró que una denuncia penal es simplemente una alegación, y que todos los acusados se presumen no culpables hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable ante un tribunal de justicia.

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De ser declarado culpable, Saba podría enfrentar una pena máxima legal de hasta 20 años en una prisión federal.

El incidente se mantiene bajo investigación por el Servicio Forestal de los Estados Unidos, con la asistencia de la Unidad de Incendios Provocados y Explosivos del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles (LASD).

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