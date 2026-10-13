Vientos de Santa Ana elevan el riesgo de incendios en Los Ángeles

El pronóstico de vientos de Santa Ana llevó al Servicio Meteorológico Nacional (NWS) a emitir este martes una advertencia de bandera roja para zonas de los condados de Los Ángeles y Ventura.

La vigencia de la advertencia comenzará a las 6:00 a.m. de este jueves y concluirá a las 10:00 p.m. del viernes 16 de octubre.

After a short stretch of cool weather ends, our first Santa Ana Wind event of the season has prompted Red Flag Warnings & Fire Weather Watches for much of Southwest California due to gusty winds, low humidities, and hot temperatures. These conditions peak Thursday-Friday. pic.twitter.com/dM6BuVsF3N — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) October 13, 2026

Las áreas bajo advertencia incluyen el condado de Los Ángeles, la costa de Malibú, Calabasas y Agoura Hills, el oeste y el este del Valle de San Fernando, el Valle de San Gabriel y Los Ángeles. En el condado de Ventura, la medida se aplica a las playas, la costa interior y los valles centrales.

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El calor comenzará a intensificarse este miércoles, según los meteorólogos, a medida que el sistema de baja presión que causó el reciente descenso de las temperaturas se desplace hacia el este y un sistema de alta presión se establezca frente a la costa.

Se pronostica un aumento diario de alrededor de 10 grados en las temperaturas de la costa y los valles del condado de Los Ángeles. Para el viernes, podrían llegar a 80°F (26°C) y superar los 90°F (32°C).

Los avisos por calor están programados para regir desde las 8:00 a. m. de este jueves hasta las 10:00 p. m. del sábado en gran parte del condado de Los Ángeles.

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De acuerdo con el NWS, los vientos soplarán del noroeste hacia el este a velocidades de 20 a 30 millas por hora (32 a 48 km/h), con ráfagas de 40 a 50 millas por hora (64 a 80 km/h). La máxima alcanzará los 95 °F (35 °C).

Para las zonas montañosas, se pronostican ráfagas aisladas de vientos de Santa Ana de 50 a 60 millas por hora (80 a 97 km/h), junto con una humedad relativa mínima de entre el 5 % y el 15 %.

“Los vientos de Santa Ana, de moderados a fuertes en algunas zonas, se desarrollarán rápidamente el jueves, alcanzarán su máxima intensidad entre la tarde del jueves y la tarde del viernes, para luego debilitarse durante el fin de semana”, dijo el NWS.

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En el sur de California, los vientos intensos y la baja humedad relativa incrementan el riesgo de incendios forestales. La zona aún no se recupera de los destrozos causados por los remanentes de la tormenta tropical Rachel, que provocaron inundaciones costeras y corrientes de resaca.

“El aire seco se asentará sobre la región, anulando cualquier efecto beneficioso de las recientes lluvias. Las anteriores alertas meteorológicas por riesgo de incendio se han elevado a advertencias por riesgo de incendio”, añadió el NWS.

Los meteorólogos advirtieron que algunas de las áreas más ventosas podrían permanecer bajo alerta por riesgo de incendio hasta el sábado.

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El NWS señaló que podrían emitirse advertencias por riesgo de incendio en las montañas del interior de los condados de Santa Bárbara y San Luis Obispo si los vientos se extienden desde la noche del jueves hasta el viernes.

“Si se produce un incendio, las condiciones son favorables para un comportamiento extremo del fuego que pondría en peligro vidas y propiedades“, dijo el NWS. La advertencia permanecerá vigente hasta las 10:00 p.m. de este viernes.

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que la alerta de bandera roja se emite ante condiciones meteorológicas extremas que pueden desencadenar incendios forestales o de vegetación seca.

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