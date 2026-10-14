El simulacro Great California ShakeOut 2026 se realiza este jueves 15 de octubre

California registra cientos de sismos diariamente. La gran mayoría tiene una intensidad tan baja que pasa inadvertida para la población.

Un terremoto de gran magnitud puede producirse en cualquier momento. Por esta razón, la población debe conocer cómo actuar si ocurre un sismo de estas características.

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Great ShakeOut and Evacuation Drill ? Civic Center in Downtown Los Angeles



Beginning at approximately 10:15 a.m. on Thursday, October 15, the Los Angeles County Sheriff’s Department and other local county buildings will participate in the Great ShakeOut? pic.twitter.com/K1SsoLNHoq — LA County Sheriffs (@LASDHQ) October 14, 2026

El simulacro Great California ShakeOut 2026 tendrá lugar este jueves 15 de octubre a las 10:15 a.m. Su objetivo es que los residentes de California estén preparados y sepan cómo protegerse durante un terremoto.

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Se recomienda que las personas practiquen los procedimientos de seguridad establecidos por las autoridades y los implementen en distintos entornos, como el hogar, la escuela, el trabajo o mientras se conduce un vehículo.

“Lo que la gente suele hacer de forma natural es correr o caminar en dirección a una puerta. Y al hacerlo, es probable que se caigan y se lesionen”, expresó Phillip Labra, de la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California (Cal OES).

Labra advirtió que las puertas pueden moverse bruscamente durante un fuerte temblor y herir a quienes busquen protección en el marco de una puerta.

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La recomendación de las autoridades es agacharse, cubrirse y sujetarse. Colóquese sobre las manos y las rodillas, resguarde la cabeza y el cuello debajo de una mesa o escritorio resistente, si es posible, y manténgase sujeto hasta que termine el sismo.

Las personas que están en silla de ruedas o que utilizan un andador también deben protegerse. Si es posible, deben bloquear las ruedas, cubrirse la cabeza y el cuello, y sujetarse bien.

¿Qué hacer si se produce un temblor mientras se está conduciendo?

Si se produce un terremoto mientras se conduce, hay que detener el vehículo, accionar el freno de mano y esperar a que finalice el sismo antes de seguir el camino.

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Los conductores deben evitar detener sus vehículos bajo pasos elevados, puentes, líneas eléctricas u otras estructuras que puedan representar un peligro.

En las zonas costeras, es importante que los residentes conozcan las señales de alerta de un posible tsunami.

En las comunidades costeras de los condados de Ventura y Santa Bárbara, la preparación ante un terremoto requiere conocer cuándo es necesario evacuar hacia terrenos más altos.

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Labra indicó que los terremotos fuertes o prolongados, los rugidos intensos del océano y el retroceso repentino del mar son señales naturales que pueden advertir sobre un posible tsunami.

“Si te encuentras en la costa o en la playa, incluso en puertos y muelles, si sientes que el piso tiembla, si oyes un fuerte rugido o si ves que el océano retrocede, esas son las señales naturales para que te traslades a un terreno más elevado“, expresó el miembro de Cal OES.

Las personas que observen alguna de esas señales naturales deben dirigirse a zonas del interior o terrenos elevados sin esperar un aviso, una alerta o una orden de las autoridades, y posteriormente seguir las indicaciones de los equipos de emergencia.

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Cal OES aconseja a los residentes sujetar los muebles pesados, contar con reservas de emergencia de agua, alimentos y medicamentos, y establecer un plan de comunicación para la familia.

Los residentes de California pueden acceder a información sobre el Sistema de Alerta Temprana de Terremotos a través de MyShake, una aplicación gratuita que envía alertas al detectar un sismo en curso.

La alerta puede dar unos segundos de margen antes de que se sienta el terremoto. Sin embargo, no es seguro que llegue a todos antes de que comience el temblor.

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Para obtener más información sobre las medidas de seguridad en caso de un terremoto, puede consultar este enlace.

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