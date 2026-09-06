Científicos de California desarrollan método para identificar sitios dónde puede ocurrir un terremoto

Científicos de la Universidad de California en Riverside (UC Riverside) han desarrollado un método que permite identificar lugares donde es más probable que ocurran terremotos de gran magnitud.

Los investigadores de UC Riverside aseguran que la metodología desarrollada permite identificar los sitios donde se ha acumulado la tensión en las fallas tectónicas principales, lo que permite a los científicos determinar dónde podría ocurrir una rotura que provoque un sismo considerable.

Sin embargo, el método desarrollado por los científicos de UC Riverside no predice cuándo puede ocurrir un terremoto.

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La investigación fue dirigida por los geofísicos Gareth Funning y Axel Periollat. En su estudio, los científicos consideraron que las fallas tectónicas acumulan tensión a lo largo de muchos años, una tensión que se puede medir.

La investigación se realizó midiendo las zonas de subducción, donde una placa tectónica se desliza por debajo de otra, y que suelen registrar los terremotos más potentes, con una magnitud de 8.5 o superior, los cuales normalmente provocan tsunamis.

Entre los casos observados estuvo el terremoto de magnitud 8.8 que ocurrió en julio de 2025 en la península de Kamchatka, Rusia, y que provocó la emisión de una alerta de tsunami para las costas de California y del oeste de Estados Unidos.

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Según los resultados de la prueba, los investigadores descubrieron que su modelo resaltó la sección exacta de la zona de subducción de Kamchatka, en el este de Rusia, sitio donde ocurrió el terremoto.

En su método, los investigadores utilizan mediciones GPS de movimientos sutiles del terreno para desarrollar un algoritmo que identifica porciones de fallas bloqueadas y que acumulan energía, conocidas como asperezas, que resisten el movimiento hasta que la tensión suficiente desencadena un sismo.

“Los investigadores habían identificado una región bloqueada de este tipo bajo la península rusa de Kamchatka antes de que un gran terremoto sacudiera la zona”, se explica en el estudio.

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“Si bien el momento del evento escapaba al alcance de su método, la rotura se produjo exactamente donde el modelo indicaba que se había acumulado la tensión“, agregaron los científicos.

Los resultados mostraron que el sismo de 2025 no fue tan fuerte como el que azotó la misma región en 1952. Según el estudio, el evento más reciente generó un tsunami mucho menor, lo que sugiere que la parte más superficial de la falla se deslizó menos que en 1952.

Aunque se reitera que el método no predice el momento en que se producirá un temblor ni la magnitud que podría alcanzar el tsunami resultante, los investigadores afirmaron que delimitar las zonas de mayor riesgo podría mejorar la planificación y la preparación a largo plazo.

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“Teníamos una idea de dónde se estaba acumulando la cepa basándonos en un conjunto de datos relativamente limitado. Ver que funcionó tan bien confirmó que este enfoque tiene un gran potencial“, consideró Axel Periollat.

El equipo de UC Riverside aseguró que ahora se tiene bajo estudio la posibilidad de aplicar su método a otras zonas de subducción importantes en todo el Cinturón de Fuego.

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