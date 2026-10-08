ICE lleva a cabo redadas masivas para detener inmigrantes en California durante los próximos 45 días

Aunque todavía no se anuncia de manera oficial, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) presuntamente ya realiza una ardua campaña de detenciones masivas de extranjeros carentes de estatus legal en California.

De acuerdo con información publicada por el diario Washington Examiner, ha comenzado a implementarse la denominada “Operación California Segura”, cuyo enfoque se centra en detener a inmigrantes sin distinción en cuanto a, si tienen o no, antecedentes policiacos.

El medio informativo en cuestión asegura haber consultado al menos a dos funcionarios de la administración Trump quienes, bajo condición de mantener en resguardo su identidad, coinciden en señalar que en la entidad considerada santuario de inmigrantes, una amplia red de agentes de ICE ha comenzado a realizar detenciones aleatorias principalmente en la ciudad de San Diego y sus alrededores.

Presuntamente, los responsables del ICE giraron la orden a sus subalternos de detener prácticamente a cualquier inmigrante que encuentren mientras inspeccionan ciertos puntos donde suele concentrarse la comunidad latina.

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La prioridad de la operación es presentar altas cifras de detención de personas con la prioridad de deportarlas antes de celebrarse las elecciones de mitad de mandato, donde existe una gran probabilidad de que los republicanos se vean superados cediendo el control sobre todo de la Cámara de Representantes, pero también con riesgo de entregar el Senado y varias de las 36 plazas de gobernador que estarán en disputa el próximo 3 de noviembre.

De esta manera, después de San Diego, el enfoque del ICE serían Los Ángeles y San Francisco, donde la alta concentración de inmigrantes es prioridad.

Aunque por órdenes del gobernador la policía local y estatal no deben ayudar al ICE a cumplir con su deber, el grupo de agentes migratorios destinados a la “Operación California Segura” es amplio y tiene indicaciones de trabajar hasta seis días a la semana hasta nuevo aviso.

Bajo el argumento de que el ICE no puede revelar ni comentar nada acerca de las operaciones llevadas a cabo para garantizar la seguridad de sus agentes, se desconoce el alcance de su ambicioso plan de detención de inmigrantes a lo largo del mes y medio en que estará vigente.

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