Redadas migratorias reducen ventas y ponen bajo presión a negocios latinos en el país

Las operaciones migratorias impulsadas durante el segundo mandato de Donald Trump están teniendo efectos económicos en corredores comerciales latinos de Estados Unidos, donde empresarios reportan menos clientes, reducción de horarios y caída de ingresos, un impacto que ya ha sido medido en Los Ángeles y que organizaciones empresariales advierten en otras regiones del país.

En Georgia, Laurinda Pestana cerró en septiembre Venezuelan Store Bakery & Deli, un negocio de comida venezolana que mantuvo durante siete años en el área metropolitana de Atlanta.

“Esto pasa debido a la situación migratoria que estamos viviendo todos los latinos y a la situación económica, que para nadie es un secreto lo que está pasando“, explicó al anunciar el cierre.

Pestana dijo a la agencia EFE que el temor entre parte de sus clientes redujo la actividad del establecimiento.

“Los clientes tienen miedo de salir a la calle a comprar o a pasear, y eso era precisamente nuestra tienda, el punto de encuentro de los venezolanos en Georgia”, señaló.

El caso no permite establecer por sí mismo un impacto nacional, pero coincide con datos recopilados en otras zonas del país.

Corredores comerciales latinos afectados

El Latino Policy & Politics Institute (LPPI) de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) analizó las consecuencias de las operaciones migratorias iniciadas en junio de 2025 sobre pequeños negocios y corredores comerciales latinos del condado.

La investigación contabilizó 46,000 visitas menos a establecimientos y pérdidas estimadas en $3.16 millones en nueve zonas comerciales durante las dos semanas posteriores al comienzo de los operativos migratorios.

Entre 75 empresarios encuestados, 59% reportó caídas de ventas superiores a 50%, mientras 20% registró disminuciones de entre 26% y 50%.

Además, 68% cerró temporalmente o redujo sus horarios y 51% indicó que empleados dejaron de acudir al trabajo por temor relacionado con las operaciones migratorias.

UCLA precisó que los resultados corresponden a corredores comerciales del condado de Los Ángeles y no representan a todos los negocios latinos de Estados Unidos.

Georgia también resiente el temor. A más de 2,000 millas de California, comerciantes entrevistados por EFE en Georgia describieron problemas similares.

Misael, propietario mexicano de un taller mecánico en Gainesville, aseguró que tuvo que reducir su plantilla ante la disminución de clientes.

“Han bajado demasiado las ventas, sobre todo entre los hispanos, la gente tiene mucho miedo de salir, incluso para ir a trabajar. Es demasiado triste lo que está ocurriendo”, afirmó.

Nancy, comerciante mexicana de frutas y verduras en el área de Atlanta, señaló que la actividad también disminuyó.

“Está muy lento el negocio por las personas que están nerviosas por lo de ICE y no están saliendo, y las ventas no están cuadrando. En este momento estamos sobreviviendo, pero ojalá vengan mejores tiempos”, dijo.

No existen hasta ahora cifras oficiales que permitan determinar cuánto han disminuido las ventas de los negocios latinos de Georgia específicamente como consecuencia de los operativos migratorios.

Cámara Hispana advierte afectaciones

La Cámara de Comercio Hispano de Estados Unidos (USHCC) también ha advertido sobre las consecuencias económicas de las operaciones federales.

“Las empresas estadounidenses se enfrentan a disrupciones históricas debido a la crisis de seguridad pública en medio de las operaciones federales de control migratorio en comunidades de todo el país“, señaló la organización.

La USHCC citó reportes de actividad comercial reducida hasta 70% en algunas zonas de Minnesota y caídas de ventas de 50% entre empresarios de Chicago, además de problemas laborales reportados en Florida, Texas y Tennessee.

La organización pidió soluciones migratorias bipartidistas y advirtió que las afectaciones recaen especialmente sobre pequeños negocios locales y familiares.

El alcance potencial es considerable. Datos del Buró del Censo muestran que existen más de 4.1 millones de negocios sin empleados de propietarios hispanos en Estados Unidos. A ellos se suman cientos de miles de empresas que sí cuentan con trabajadores.

Aunque todavía no existe una estimación nacional sobre las pérdidas provocadas específicamente por los operativos migratorios y factores como los costos y el comportamiento del consumo también afectan a los establecimientos, el estudio de UCLA aporta evidencia cuantificable de las consecuencias registradas después de las redadas.

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