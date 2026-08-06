Denuncian una tercera muerte en el centro de detención de Delaney Hall, según informa un congresista de Nueva Jersey

La revelación de una tercera muerte de un inmigrante vinculado al centro de detención Delaney Hall, en Newark, Nueva Jersey, incrementó esta semana la presión sobre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y reavivó el debate sobre las condiciones médicas y la transparencia en los centros de detención migratoria de Estados Unidos.

El representante demócrata por Nueva Jersey, Rob Menéndez, informó que la muerte ocurrió a finales de julio, antes del fallecimiento del salvadoreño Edwin López Cornejo, pero aseguró que el caso no fue dado a conocer públicamente debido a un cambio en la política de ICE para reportar los decesos de personas bajo su custodia. La información le fue confirmada durante una visita de supervisión sin previo aviso a Delaney Hall por funcionarios de ICE y de GEO Group, empresa privada que administra las instalaciones.

Con este caso, suman tres personas fallecidas relacionadas con el centro de detención desde que reanudó operaciones. Las otras víctimas fueron Jean Wilson Brutus, inmigrante haitiano fallecido en diciembre de 2025, y Edwin López Cornejo, quien murió el pasado fin de semana tras sufrir una emergencia médica.

ICE changed its policies to hide deaths of detained individuals and keep the number of publicly-reported fatalities as low as possible.



By "releasing" people from their custody right before they die, ICE avoids having to report or investigate these deaths – and they hide the? https://t.co/VPg3DbarZT — Rep. Rob Menendez (@RepMenendez) August 6, 2026

Cuestionan cambios en el reporte de muertes

Según el relato de Menéndez, el tercer migrante comenzó a presentar síntomas compatibles con una convulsión poco después de haber ingresado a Delaney Hall. Personal médico solicitó una ambulancia y posteriormente el detenido fue trasladado al Hospital Universitario de Newark.

El congresista explicó que la oficina de ICE en Newark autorizó una liberación discrecional mientras la persona era trasladada al hospital. Debido a que dejó formalmente de estar bajo custodia de la agencia antes de fallecer, el caso no habría sido incluido en los reportes oficiales de muertes.

Menéndez sostuvo que el cambio responde a una modificación reciente en los criterios de notificación de ICE, mediante la cual ya no se informan públicamente algunos fallecimientos ocurridos después de que un detenido es liberado de manera formal, situación que, afirmó, limita la rendición de cuentas. Hasta el momento, ICE no ha identificado públicamente a la tercera persona fallecida ni ha emitido una explicación oficial sobre el caso, mientras que el Hospital Universitario declinó hacer comentarios citando la privacidad del paciente.

I’ve been notified of another death in ICE custody.



This is the 55th death under Trump’s second term and the second reported death at Delaney Hall in less than 8 months.



We must end the use of these deadly private prisons and reform our country’s cruel detention policies. — Rep. Pramila Jayapal (@RepJayapal) August 4, 2026

Crecen las críticas por la atención médica

La denuncia ocurre apenas días después de la muerte de Edwin López Cornejo. De acuerdo con el congresista, el salvadoreño manifestó sentirse cansado y mareado mientras almorzaba antes de desplomarse en la unidad médica. Recibió maniobras de reanimación cardiopulmonar y fue trasladado al hospital, donde fue declarado muerto.

La familia de López Cornejo aseguró que un día antes había informado que se sentía mal y que presentaba entumecimiento en una mano y parte del rostro. Documentos judiciales también indican que padecía epilepsia, hipertensión e hiperglucemia y requería tratamiento médico continuo, aunque la causa oficial de su fallecimiento permanece bajo investigación.

Las tres muertes han intensificado las críticas contra Delaney Hall, donde anteriormente se registraron protestas, huelgas de detenidos y demandas por presuntas deficiencias médicas, alimentos en mal estado y condiciones insalubres. La Coalición Inmigrante de Nueva York calificó el nuevo caso como “una tragedia devastadora que debería haberse evitado” y afirmó que refleja un patrón de problemas en la atención a personas detenidas.

Mientras tanto, organizaciones civiles, legisladores y autoridades locales continúan exigiendo una investigación independiente sobre el funcionamiento del centro y mayor transparencia por parte de ICE respecto a las muertes ocurridas bajo su responsabilidad.

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