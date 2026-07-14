ICE impone récord de detenciones de inmigrantes con antecedentes penales en zona fronteriza de Texas

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), en colaboración con otras agencias estatales y locales, dio a conocer haber logrado la mayor detención de inmigrantes con antecedentes penales en un solo día en una zona fronteriza de Texas.

El 18 de junio, un nutrido grupo de agentes federales procedió a recorrer el Valle del Río Grande, zona de la frontera entre Texas y México, donde emprendió la búsqueda de extranjeros carentes de estatus legal quienes, en su momento terminaron siendo fichados por la policía, pero que inexplicablemente después fueron liberados sin tomar en cuenta el nivel de peligrosidad que ello implica para el resto de su entorno.

Resultado de dicho operativo, se detuvo a 238 personas en menos de 24 horas y ahora se analiza deportarlos a sus países de origen lo más rápido posible apegándose al respeto de sus derechos humanos.

Trascendió que el operativo estuvo a cargo de la Oficina de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO) y se focalizó en Harlingen, zona que incluye 14 condados en el sur de Texas.

A pesar del rechazo de un amplio sector de estadounidenses, continúa en marcha la cruzada permanente de detención de inmigrantes ordenada por Donald Trump en todo el país. (Crédito: Eric Thayer / AP)

A través de un comunicado, Juan Agudelo, director de la oficina local del ICE en Harlingen, destacó que es la primera ocasión en que se detiene a tantos inmigrantes arrastrando antecedentes policiacos, lo cual les obliga a las autoridades locales a redoblar esfuerzos en la cruzada establecida por el presidente Donald Trump de llevar a cabo la deportación más grande de la historia.

“La misión de ICE continúa enfocándose en mejorar la seguridad pública y restaurar la integridad de nuestro sistema migratorio. No nos detendremos para mantener seguras a nuestras comunidades mediante la remoción de un inmigrante con antecedentes criminales a la vez”, indica parte de la misiva.

De acuerdo con el ICE, entre los arrestados se encontraban inmigrantes con antecedentes penales por intento de secuestro, agresión sexual y posesión de drogas.

Uno de los detenidos más peligrosos es señalado como presunto miembro de la pandilla “Paisas” con antecedentes penales por agresión con lesiones corporales, posesión de sustancias controladas, posesión de marihuana, conducir bajo los efectos del alcohol y reingreso ilegal al país.

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