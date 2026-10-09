Terremoto de 7.7 en Panamá pone en alerta a varios países por amenaza de tsunami

Un terremoto de magnitud 7.7 en Panamá provocó este viernes la emisión de alertas por amenaza de tsunami para varios países de la costa del Pacífico.

De acuerdo con la agencia EFE, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió avisos para las costas de Colombia, Ecuador, Guatemala y Nicaragua, además de Panamá, donde se registró el sismo.

La advertencia se produjo después de que el fuerte movimiento sacudiera el sureste panameño. La magnitud fue reportada inicialmente como 7.6 por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), mientras que el reporte de EFE sobre las amenazas de tsunami señaló una magnitud de 7.7.

¿Dónde ocurrió el terremoto en Panamá?

Según los datos del USGS, el epicentro del terremoto se localizó cerca de Tonosí, una localidad situada en el suroeste de Panamá, aproximadamente a 239 kilómetros de Ciudad de Panamá.

El organismo estadounidense informó que el movimiento tuvo una profundidad de 10 kilómetros, un dato relevante para evaluar las características del fenómeno sísmico.

El temblor ocurrió a las 12:56 del mediodía, hora local de Panamá, equivalente a las 17:56 GMT, según el reporte difundido por la agencia española.

He solicitado a @DinoskaDinoska y organismos q informe sobre los efectos llamando a la calma No se debe usar lo sucedido para generar alarmas y desorden @Sinaproc_Panama — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) October 9, 2026

¿Qué países están bajo amenaza de tsunami?

De acuerdo con la agencia antes citada, el impacto podría abarcar sectores de la costa pacífica de Colombia, Ecuador, Guatemala y Nicaragua, además de Panamá. La advertencia puso el foco en las comunidades costeras de varios países de la región.

La información disponible en el reporte inicial no precisa la altura de posibles olas, los horarios estimados de llegada ni si se ordenaron evacuaciones en las zonas mencionadas.

Por ello, los habitantes de las áreas costeras deben mantenerse atentos a las instrucciones de las autoridades de protección civil y consultar los canales oficiales para conocer la evolución de la alerta.