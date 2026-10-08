Los billetes que Walmart, Costco y otros ya no aceptarán en octubre 2026

Llevar efectivo en la cartera todavía es una práctica común para muchos consumidores en Estados Unidos, pero el estado físico de los dólares puede convertirse en un problema al momento de pagar. Un billete que ha pasado demasiado tiempo entre manos puede terminar con daños que dificulten su uso cotidiano.

Desde hace unos años, los billetes mutilados, una categoría que contempla aquellos ejemplares que presentan cortes, bordes deteriorados, decoloración u otros daños físicos importantes, pueden ser rechazados por comercios, bancos y cajeros automáticos, incluyendo establecimientos como Walmart, Costco, Target y Dollar Tree.

La medida forma parte de los esfuerzos de la Oficina de Grabado e Impresión (BEP), el Servicio Secreto de Estados Unidos (USSS) y el Comité Directivo de Disuasión Avanzada contra la Falsificación (ACD) para fortalecer la seguridad del sistema monetario estadounidense.

Es importante aclarar que esto no significa que todos los billetes viejos dejarán de tener valor. La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) continúa reconociendo las siete denominaciones actualmente emitidas: $1, $2, $5, $10, $20, $50 y $100 dólares.

Incluso los billetes de $500, $1,000 y $10,000 dólares, que dejaron de producirse hace décadas, todavía pueden encontrarse en circulación. Su antigüedad, por sí sola, no es motivo para rechazarlos. El problema aparece cuando presentan un deterioro que los coloca dentro de la categoría de billetes mutilados.

¿Cómo saber si un billete está mutilado?

La Reserva Federal señala cuáles son los daños más comunes que provocan que un billete pueda ser rechazado, entre los que destacan aquellos que son provocados por incendios, uso excesivo, agua u otras circunstancias. También pueden aparecer cortes, extremos rotos, pérdida de color o partes del billete que hayan quedado seriamente dañadas.

Por eso, tener un billete viejo no significa necesariamente que sea inválido; una cosa es el desgaste normal provocado por el uso y otra que el ejemplar se encuentre suficientemente deteriorado como para dificultar su autenticación o determinar su valor.

Si un consumidor recibe un billete con daños importantes, existe una alternativa antes de intentar utilizarlo nuevamente en una tienda. El propietario puede presentar una reclamación ante la Oficina de Grabado e Impresión para solicitar su evaluación y posible canje.

“El BEP evaluará el billete”, explica un representante de la Reserva Federal encargado de la emisión de divisas. “Cuenta con herramientas especiales para examinar su autenticidad y determinar su valor total. Una vez hecho esto, puede emitir un cheque al consumidor”.

La Oficina de Grabado e Impresión dispone de un procedimiento específico para que los consumidores presenten sus reclamaciones por billetes deteriorados, lo que permite determinar si el ejemplar conserva suficiente valor para ser reemplazado.

La Reserva Federal también trabaja en nuevos diseños para algunas denominaciones. El calendario contempla un nuevo billete de $50 dólares para 2028, seguido por el de $20 dólares en 2030. Los diseños de $5 y $100 dólares están previstos para los años posteriores, entre 2032 y 2034.

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