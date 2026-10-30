Precio del dólar en México hoy, 30 de octubre del 2026: ¿llega a los $19 pesos?

El movimiento del dólar cierra otra semana de manera espectacular, aun cuando para la moneda mexicana signifique que se aleje cada vez más a los valores que mantuvo durante un año.

Este viernes 30 de octubre, el dólar estadounidense abrió en un promedio de $18.89 pesos mexicanos en instituciones bancarias. Sin embargo, durante el inicio de la jornada se cotizaba en $18.88 pesos, lo que representa un incremento del 0.09% frente al cierre anterior de $18.87 pesos, de acuerdo con datos de Dow Jones.

En los últimos siete días, el dólar acumula un avance del 1.15%, mientras que su variación interanual registra un incremento del 3.2%. La volatilidad del mercado cambiario se ubica en 9.33%, por encima de la referencia del 8.11%, lo que refleja mayores fluctuaciones en comparación con sus niveles habituales.

La evolución del tipo de cambio muestra que el dólar ha ganado terreno durante dos jornadas consecutivas. Este comportamiento ocurre después de que el peso mexicano consiguiera recuperarse durante la sesión anterior, aunque la moneda nacional continúa expuesta a los movimientos del mercado internacional.

El Banco de México (Banxico) informó que el tipo de cambio al cierre del jueves fue de $18.8380 pesos por dólar, con base en el promedio de las transacciones bancarias. Por su parte, el precio de la divisa estadounidense en el mercado cambiario terminó la jornada cerca de los $18.87 pesos por unidad.

Para este viernes, el tipo de cambio FIX establecido por Banxico y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) quedó en $18.8148 pesos por dólar. Esta referencia oficial se utiliza para determinadas operaciones financieras y obligaciones, por lo que no necesariamente coincide con el precio que ofrecen los bancos a sus clientes.

En cuanto al tipo de cambio aplicable al pago de obligaciones denominadas en dólares estadounidenses, la referencia se fijó en $18.6673 pesos por cada dólar.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Las cotizaciones bancarias presentan diferencias entre instituciones, tanto para comprar dólares como para venderlos. Por eso, conocer los precios disponibles puede ayudar a quienes necesitan cambiar divisas durante esta jornada. Estas son las cotizaciones reportadas para este viernes 30 de octubre:

BBVA México : compra en $18.01 pesos y venta en $19.15 pesos .

: compra en $18.01 pesos y . Banamex : compra en $18.26 pesos y venta en $19.35 pesos.

: y venta en $19.35 pesos. Banorte: compra en $17.60 pesos y venta en $19.20 pesos.

Banco Azteca: compra en $17.65 pesos y venta en $19.39 pesos.

Afirme: compra en $17.70 pesos y venta en $19.20 pesos.

Scotiabank: compra en $18.10 pesos y venta en $19.30 pesos.

Entre estas instituciones, Banamex ofrece el precio de compra más alto, esto puede favorecer a quienes desean vender sus divisas al banco. En cambio, BBVA México presenta el precio de venta más bajo, una referencia para quienes necesitan comprar dólares.

Los trabajadores mexicanos que envían dinero desde Estados Unidos también deben revisar las cotizaciones de las compañías de transferencias internacionales. Las diferencias en el tipo de cambio y las comisiones pueden modificar la cantidad de pesos que recibe cada familia. Estas son las referencias disponibles para este viernes 30 de octubre:

Western Union: $18.35 pesos por dólar.

MoneyGram: $19.32 pesos por dólar.

Wise: $18.73 pesos por dólar.

La cotización del dólar puede cambiar durante el día, por lo que los precios publicados podrían ser diferentes al momento de acudir a una ventanilla bancaria o confirmar una transferencia. Antes de enviar dinero a México, compara las alternativas disponibles y verifica cuánto recibirá realmente tu familia después de aplicar los cargos correspondientes.

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