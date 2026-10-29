Precio del dólar en México hoy, 29 de octubre del 2026, se dispara tras decisión de la Fed

Este jueves 29 de octubre, el dólar estadounidense abrió en un promedio de $18.75 pesos mexicanos, un incremento del 0.62% frente al cierre anterior de $18.64 pesos, de acuerdo con datos de Dow Jones. El billete verde recuperó terreno al inicio de la jornada, mientras los mercados siguen atentos a los factores económicos que influyen en el valor de ambas monedas.

En los últimos siete días, el dólar acumula un avance del 0.22%, mientras que su variación interanual registra un incremento del 2.18%. La volatilidad del mercado cambiario se ubica en 6.73%, por debajo de la referencia del 8.05%, lo que apunta a fluctuaciones relativamente moderadas en comparación con su nivel habitual.

La evolución reciente del tipo de cambio ocurre después de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) decidiera mantener sin cambios su tasa de interés. La decisión favoreció la recuperación del peso durante la jornada anterior, aunque especialistas advierten que la moneda mexicana podría continuar expuesta a movimientos relacionados con factores externos.

El miércoles, el peso mexicano avanzó un 0.24% y se negociaba en 18.6238 unidades por dólar cerca del cierre, impulsado por el debilitamiento global de la moneda estadounidense. Sin embargo, el comportamiento de este jueves muestra que la recuperación del peso no necesariamente se mantiene de una jornada a otra.

El Banco de México (Banxico) informó que el tipo de cambio al cierre del miércoles fue de $18.6261 pesos por dólar, con base en el promedio de las transacciones bancarias. Por su parte, la cotización de la divisa estadounidense en el mercado cambiario terminó el 28 de octubre cerca de los $18.64 pesos por unidad.

Para este jueves, el tipo de cambio FIX establecido por Banxico y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) quedó en $18.6673 pesos por dólar. Esta referencia oficial se utiliza para determinadas operaciones financieras y obligaciones, por lo que no necesariamente coincide con el precio que ofrecen los bancos a sus clientes.

En cuanto al tipo de cambio aplicable al pago de obligaciones denominadas en dólares estadounidenses, la referencia se fijó en $18.6525 pesos por cada dólar.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Las cotizaciones bancarias presentan diferencias entre instituciones, tanto para comprar dólares como para venderlos. El promedio reportado para la compra es de $18.3808 pesos por dólar, mientras que para la venta se ubica en $18.8019 pesos. Estas son las cotizaciones disponibles para este jueves 29 de octubre:

Afirme: compra en $17.60 pesos y venta en $19.20 pesos.

Banco Azteca: compra en $17.60 pesos y venta en $19.04 pesos.

BBVA México: compra en $17.78 pesos y venta en $18.92 pesos.

Banamex: compra en $18.02 pesos y venta en $19.11 pesos.

Banorte: compra en $17.35 pesos y venta en $19.00 pesos.

Scotiabank: compra en $18.10 pesos y venta en $19.30 pesos.

Entre estas instituciones, BBVA México ofrece el precio de venta más bajo, por lo que puede ser una alternativa para quienes necesitan comprar dólares. Para quienes desean venderlos al banco, Scotiabank presenta el precio de compra más alto.

Los trabajadores mexicanos que envían dinero desde Estados Unidos también deben comparar las cotizaciones de las compañías de transferencias internacionales. Las diferencias en el tipo de cambio y las comisiones pueden influir en la cantidad de pesos que recibe cada familia. Estas son las referencias reportadas para este jueves:

Western Union: $18.23 pesos por dólar.

MoneyGram: $19.05 pesos por dólar.

Wise: $18.58 pesos por dólar.

Antes de confirmar una transferencia, verifica cuánto dinero recibirá el destinatario después de descontar las comisiones correspondientes. Aunque una cotización más alta puede parecer conveniente, el monto final depende también de los cargos aplicados por cada servicio. Comparar las opciones disponibles puede ayudarte a aprovechar mejor tus dólares y enviar más dinero a tu familia en México.

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