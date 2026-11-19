Se filtró información señalando que, debido a los problemas surgidos en la administración Trump relacionados con temas de ciberseguridad, infraestructura crítica e inteligencia artificial, Sean Cairncross renunciará como director de ciberseguridad de la Casa Blanca.

De acuerdo con dos fuentes del gobierno consultadas por el sitio web Axios bajo condición de mantener en resguardo su identidad, antes de que los demócratas asuman el control del Senado en enero, el abogado y estratega político señalado dejará el cargo desempeñado desde el 4 de agosto del año pasado.

La baja de Cairncross se producirá ante las fallas tecnológicas que hace un par de días afectaron severamente los servicios esenciales a nivel nacional.

Para el gobierno encabezado por Donald Trump, el hecho de que otro de sus hombres de confianza haya decidido no completar la misión encomendada envía una señal de pérdida de confianza hacia el desempeño del republicano a mitad de su gestión al frente la Casa Blanca.

El martes, a la interrupción de la red interna de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), la cual contiene información altamente clasificada, se sumaron problemas en distintos servicios de Apple, entre ellos iCloud, App Store y Apple Pay. Sin embargo, desde días antes, bancos, aerolíneas y plataformas digitales también se habían visto afectadas por interrupciones similares.

Quizá la primera gran señal de que algo no andaba bien en las agencias estadounidenses con respecto a la ciberseguridad surgió a raíz de la interrupción en las comunicaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA), situación que provocó la suspensión de todos vuelos a nivel nacional durante cerca cuatro horas, el viernes de la semana pasada.

En ese momento se dijo que el sistema de control de tráfico aéreo se vio afectado por los equipos obsoletos con que opera dando por descarto un posible ciberataque.

No obstante, al surgir más problemas días después en otros sistemas, quedó expuesta la fragilidad de la infraestructura estadounidense sin importar quien este a cargo de ella al momento.

La importancia de la Oficina del Director Nacional de Ciberseguridad deriva en que se encarga de coordinar la política y la estrategia de ciberseguridad en todo el gobierno federal, así que si falla implica un enorme riesgo.

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