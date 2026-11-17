La sucesión de fallas tecnológicas en Estados Unidos sigue creciendo. A la interrupción de la red interna de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), que contiene información altamente clasificada, se sumaron este martes problemas en distintos servicios de Apple, entre ellos iCloud, App Store y Apple Pay.

El nuevo incidente amplía una serie de interrupciones que en los últimos días también afectaron a bancos, aerolíneas y plataformas digitales. Aunque los problemas han generado preocupación por la dependencia de estos sistemas, hasta ahora no existen pruebas de que estén relacionados entre sí o hayan sido provocados por ataques informáticos.

La red clasificada de la NSA sufrió una caída

La red interna de comunicaciones de la NSA experimentó una “degradación temporal” durante tareas rutinarias de mantenimiento programado, según confirmó un funcionario estadounidense a NBC News.

La interrupción afectó algunos sistemas internos, pero no comprometió las capacidades esenciales de la agencia ni sus operaciones de seguridad nacional.

De acuerdo con fuentes citadas por NBC News, no había indicios de que el problema técnico hubiera sido provocado por un ciberataque.

Emily Harding, exanalista de la CIA e investigadora del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), señaló que las instituciones gubernamentales cuentan con sistemas de respaldo, aunque advirtió sobre la necesidad de modernizar su infraestructura tecnológica.

Apple también registra problemas en sus servicios

Mientras se conocía la falla de la NSA, miles de usuarios reportaron dificultades para acceder a distintos servicios de Apple.

Según informó USA Today, los reportes de problemas aumentaron durante la mañana del martes en servicios como Apple Support, App Store, iCloud y Apple Pay. El rastreador Downdetector registró un incremento de quejas relacionadas con estas plataformas.

La interrupción también generó dificultades para iniciar sesión en cuentas de Apple y utilizar algunos servicios. La compañía fue contactada por USA Today, pero el medio señaló que no había recibido una respuesta al momento de publicar su reporte.

Es importante precisar que los reportes de usuarios no significan que todos los servicios hayan sufrido una caída generalizada.

Bancos y aerolíneas también han sido afectados

Los incidentes se suman a otros problemas registrados recientemente. El lunes, una falla técnica vinculada con JPMorgan Chase afectó el acceso a servicios bancarios y operaciones de otras instituciones, entre ellas Wells Fargo y Bank of America.

La semana pasada, una interrupción en las comunicaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA) provocó la suspensión de vuelos en todo el país. También se reportaron problemas en Microsoft y sus servicios de productividad.

Por ahora, las autoridades no han establecido una conexión entre estos episodios.

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