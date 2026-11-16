Miles de clientes de algunos de los principales bancos de Estados Unidos reportaron este lunes dificultades para acceder a sus cuentas digitales, consultar saldos y realizar transferencias, en una interrupción que afectó a usuarios de Bank of America, Chase, Wells Fargo y otras instituciones financieras.

De acuerdo con la agencia Associated Press, los problemas comenzaron a registrarse durante las primeras la jornada. Entre las entidades señaladas también figuraron U.S. Bank y Truist, así como el servicio de transferencias electrónicas Zelle.

Chase, propiedad de JPMorgan Chase, concentró algunas de las principales quejas. Los usuarios denunciaron dificultades para ingresar a la banca móvil, revisar movimientos, consultar sus saldos y completar operaciones.

La institución reconoció problemas técnicos en sus servicios, pero descartó que se tratara de un ataque cibernético.

“Debido a un problema técnico, algunas transacciones están tardando más de lo habitual en completarse, pero los clientes todavía tienen acceso a sus cuentas y fondos. Estamos trabajando para resolverlo lo antes posible”, informó un portavoz de Chase en un comunicado difundido por Associated Press.

Algunos clientes también encontraron mensajes de advertencia cuando intentaron utilizar los servicios digitales. “Algunos servicios no están disponibles. Estamos trabajando en ellos. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde”, indicó uno de los avisos publicados por la institución.

Según Forbes, alrededor de las 14:00 horas de la costa este de Estados Unidos, la plataforma Downdetector había recibido más de 5,000 reportes relacionados con Chase y aproximadamente 1,500 sobre Bank of America. También se registraron cientos de quejas de usuarios de Wells Fargo, U.S. Bank y JPMorgan. Estas cifras correspondieron a notificaciones individuales y no representaron el número total de clientes afectados.

Por su parte, U.S. Bank aclaró que sus sistemas no habían sufrido una interrupción directa, aunque reconoció posibles retrasos en las transferencias realizadas mediante Zelle.

“Los clientes que intenten enviar o recibir pagos de Zelle con otra institución financiera podrían experimentar retrasos en las transacciones”, señaló un portavoz del banco.

Zelle es una de las principales plataformas de transferencias entre cuentas bancarias de Estados Unidos. Su red es operada por Early Warning Services, compañía propiedad de varias instituciones financieras, entre ellas Bank of America, Capital One, JPMorgan Chase, PNC Bank, Truist, U.S. Bank y Wells Fargo.

Las fallas bancarias ocurrieron después de otras interrupciones tecnológicas registradas en Estados Unidos durante los últimos días. El viernes, un problema en los servicios de Microsoft afectó durante varias horas herramientas como Outlook, Teams y Copilot, con repercusiones para usuarios y empresas.

Ese mismo día, una falla técnica relacionada con equipos antiguos provocó la suspensión temporal de despegues de vuelos comerciales en territorio estadounidense, lo que ocasionó cancelaciones y retrasos en distintos aeropuertos del país, según Associated Press.

Aunque los incidentes ocurrieron en un periodo cercano, no se había demostrado que existiera una relación entre las interrupciones bancarias, los problemas de Microsoft y las fallas del sistema aéreo.

Hasta ese momento, no se ha establecido una causa común para los problemas registrados en los distintos bancos ni se había anunciado un plazo general para el restablecimiento de todos los servicios. Las instituciones recomendaron a sus clientes utilizar sus canales oficiales para consultar el estado de sus operaciones.