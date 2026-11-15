Newsom enfrenta críticas de Trump por eliminar la pena de muerte para 563 reclusos en California

El presidente Donald Trump cuestionó la decisión del gobernador de California, Gavin Newsom, de conmutar las sentencias de muerte de 563 reclusos que permanecían en el corredor de la muerte y pidió que la medida sea revocada, al considerar que representa un golpe para la justicia y para los familiares de las víctimas.

El mandatario expresó su inconformidad mediante una publicación en Truth Social, donde volvió a utilizar un apodo despectivo para referirse al gobernador demócrata, uno de sus principales adversarios políticos y posible aspirante a la candidatura presidencial de su partido en 2028.

“La decisión de Gavin Newscum de suspender la pena de muerte para los 563 reclusos del corredor de la muerte de California, algunos de los peores asesinos a sangre fría que jamás hayan existido sobre la faz de la Tierra, es un desastre para la justicia en Estados Unidos”, escribió Trump.

El presidente sostuvo que entre los condenados hay personas responsables de múltiples asesinatos y cuestionó que ya no puedan ser ejecutadas, pese a las sentencias que recibieron después de largos procesos judiciales. “Muchos de estos individuos, que han matado repetidamente, no pueden creer la suerte que tuvieron de tener un gobernador tan incompetente e insensible que no permitió que el sistema legal, largo y tortuoso, siguiera su curso”, agregó.

Trump también argumentó que la decisión representa un nuevo sufrimiento para quienes perdieron familiares por crímenes violentos. “Los familiares de quienes fueron asesinados con tanta brutalidad están, con toda razón, devastados. ¡Ojalá esta decisión sea revocada!”, concluyó.

Newsom stopped executions for all 563 California death row inmates including serial killers.

President Trump called Gavin Newsom’s death penalty halt a disaster for justice.

Trump said many are among the worst cold-blooded murderers in history. pic.twitter.com/ZskTQszmVW — Commentary Trump Daily Posts (@TrumpDailyPosts) November 14, 2026

Newsom sustituye las condenas de muerte por cadena perpetua

La medida anunciada por Newsom el 5 de noviembre contempla conmutar las sentencias de muerte de los presos que permanecían en el corredor de la muerte de California por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El gobernador demócrata había establecido una moratoria a las ejecuciones en marzo de 2019, poco después de asumir el cargo. California no ha realizado ninguna ejecución desde 2006, aunque las sentencias capitales continuaban vigentes.

La decisión se produjo semanas después del fallido intento de ejecución de Christa Pike en Tennessee, quien sobrevivió a dos dosis de inyección letal el pasado 30 de septiembre. El caso reavivó las interrogantes sobre los procedimientos utilizados para aplicar la pena capital.

Pike fue condenada por el asesinato de un joven de 19 años cometido en 1995, cuando ella tenía 18 años. Su equipo legal difundió posteriormente declaraciones sobre las consecuencias físicas y emocionales que enfrentó tras el procedimiento.

En California, la iniciativa de Newsom también recibió respaldo de familiares de víctimas de homicidio que consideran que la pena de muerte no representa una solución al sufrimiento provocado por los asesinatos. Al menos 50 familiares solicitaron a la Corte Suprema estatal respaldar la decisión del gobernador. Entre ellos se encuentran personas que, pese a sus pérdidas, se oponen a las ejecuciones por razones morales.

Newsom stopped executions for all 563 California death row inmates including serial killers.

President Trump called Gavin Newsom’s death penalty halt a disaster for justice.

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La decisión también genera debate sobre el sistema de justicia

El relator de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, Morris Tidball-Binz, respaldó la medida y señaló que California se aleja de una práctica incompatible con la prohibición de la tortura y la protección de la dignidad humana. Newsom también ha defendido que mantener las sentencias de muerte sin ejecutar representa un gasto considerable para el estado. Su administración estima que la eliminación de los procesos relacionados con la pena capital permitiría ahorrar al menos $150 millones anuales, recursos que familiares de víctimas han propuesto destinar a centros de atención de traumas y apoyo a sobrevivientes.

Sin embargo, la asociación Peace Officers Research Association of California (PORAC), que representa a jefes policiales del estado, criticó la decisión al considerar que reabre las heridas de las familias afectadas por los crímenes. El enfrentamiento entre Trump y Newsom ocurre mientras el presidente también ha utilizado ampliamente sus facultades de clemencia.

Más de 1,700 personas han recibido indultos o conmutaciones durante su segundo mandato, incluidos acusados de agredir a agentes del orden durante el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Las diferencias sobre la pena capital vuelven a colocar a ambos políticos en posiciones opuestas, en un contexto de especulaciones sobre las aspiraciones presidenciales de Newsom para 2028.

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