Texas ejecutó a un hombre condenado por el brutal crimen de tres niños en Brownsville

Un hombre de Texas, condenado por apuñalar y decapitar a tres niños pequeños en un apartamento en 2003, fue ejecutado el jueves por la noche.

John Allen Rubio, de 46 años, fue declarado muerto a las 6:47 p.m. tras recibir una inyección letal en la prisión estatal de Huntsville.

El asesinato de la bebé y los dos niños pequeños conmocionó tanto a la ciudad de Brownsville, en la frontera entre Estados Unidos y México, que el edificio de apartamentos fue demolido y el terreno se convirtió en un parque y un jardín comunitario.

Después de que un consejero espiritual orara brevemente por él, Rubio agradeció a sus amigos y familiares por su “amor y comprensión” y dijo que “ya no era la misma persona”. Agradeció al personal de la prisión por enseñarle a encontrar a Dios y también expresó su amor por su pareja, Angela Camacho, quien cumple cadena perpetua por su participación en los asesinatos.

“Quiero pedir disculpas a la familia de mi esposa”, dijo. “No puedo cambiar el pasado, pero puedo decirles que mi vida se acabará. Pero eso no los hará felices”.

“Dentro de poco estaré con mis hijos”, añadió. “Estoy listo para ir al cielo a estar con mi Señor y Salvador”.

MUERTE: 06:47 PM ?? John Allen Rubio, de 46 años, fue ejecutado mediante inyección letal hoy en Huntsville, Texas, tras permanecer más de 23 años en el corredor de la muerte por el asesinato y decapitación de sus tres hijos en #Brownsville, ocurrido el 11 de marzo de 2003. pic.twitter.com/vDmX30uBlX — Expresión En Red (@expresionenred) November 13, 2026

Cuando la dosis letal del sedante pentobarbital comenzó a hacer efecto, Rubio respiró tres veces y empezó a roncar. Después, dejó de moverse y un médico lo declaró muerto 21 minutos después de la inyección.

La ejecución fue la número 37 del año, y Estados Unidos se encamina a superar las 40 ejecuciones por segundo año consecutivo, un ritmo impulsado por Florida.

La pena de muerte ha vuelto a captar la atención tras la fallida ejecución de Christa Pike en Tennessee en septiembre. La semana pasada, el gobernador Gavin Newsom anunció que conmutaría cientos de condenas a muerte antes de dejar el cargo en enero, lo que, según los expertos, constituiría la mayor clemencia masiva en la historia de Estados Unidos.

El triple crimen

Rubio y Camacho fueron acusados ​​de asesinar a Julissa Quesada, de tres años, a John E. Rubio, de catorce meses, y a Mary Jane Rubio, de dos meses, en el apartamento que compartían en Brownsville. Camacho recibió cadena perpetua tras declararse culpable.

Un tribunal de apelaciones anuló la primera condena por asesinato capital de Rubio, dictaminando que las declaraciones de Camacho fueron admitidas indebidamente como prueba en su juicio. En su segundo juicio, Rubio volvió a declararse no culpable por demencia, pero fue nuevamente declarado culpable y condenado a muerte.

Según los registros judiciales, Rubio no era el padre biológico de los dos niños mayores, pero los criaba como si fueran suyos.

En varias ocasiones, Rubio afirmó que los niños estaban poseídos y que él era el “elegido” destinado a salvar al mundo.

Los peritos de la defensa le diagnosticaron esquizofrenia paranoide, un hallazgo que los peritos de la fiscalía rechazaron. Los peritos de la defensa también testificaron que su infancia —marcada por la violencia doméstica, padres “tóxicos”, consumo de drogas y prostitución— tuvo consecuencias negativas para su desarrollo.

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