Florida llevó a cabo otra ejecución y está a una de igualar el récord de 2025

Florida llevó a cabo su decimoctava ejecución del año este martes, bajo el uso agresivo de la pena de muerte por parte del republicano Ron DeSantis en su último mandato como gobernador.

William Reaves, de 77 años, fue declarado muerto a las 6:12 p. m. tras una inyección de tres fármacos en la prisión estatal de Florida, cerca de Starke. Había sido condenado por asesinato en primer grado por la muerte a tiros en 1986 del agente Richard Raczkowski del condado de Indian River.

La cortina de la cámara de ejecución se levantó puntualmente a las 6 p. m., hora de la ejecución, y Reaves ya estaba sujeto a una camilla con una vía intravenosa en el brazo. Al preguntársele si tenía alguna última declaración, respondió: “No, no tengo ninguna”, según informó CBS News.

La inyección comenzó inmediatamente después. Unos 30 segundos más tarde, Reaves respiró profundamente varias veces y luego dejó de moverse. Tras unos minutos, el guardia del equipo sacudió los hombros de Reaves y gritó su nombre, pero no hubo respuesta.

Poco después, se llamó a un médico a la cámara para comprobar si tenía pulso o cualquier otra señal de vida, y Reaves fue declarado muerto aproximadamente un minuto después.

Reaves fue el octavo preso de Florida mayor de 70 años ejecutado este año, lo que pone de manifiesto el envejecimiento de la población condenada a muerte en el país, ya que Florida sigue superando con creces al resto del país en el número total de ejecuciones.

El año pasado, Florida estableció un récord estatal con 19 ejecuciones en un solo año, y podría igualar esa marca si se lleva a cabo otra ejecución el próximo mes, según lo previsto.

DeSantis, quien deja el cargo en enero tras dos mandatos, ha declarado que su objetivo es hacer justicia a las familias de las víctimas, que han esperado décadas para que se ejecuten las sentencias de muerte.

El crimen

Según los registros judiciales, Raczkowski respondió a una llamada al 911 en una tienda de conveniencia de Vero Beach en septiembre de 1986. Reaves reconoció posteriormente haber realizado la llamada desde una cabina telefónica fuera de la tienda.

Mientras Raczkowski y Reaves conversaban, a Reaves se le cayó una pistola de sus pantalones cortos, según informaron las autoridades. Ambos forcejearon por el arma, y ​​Reaves finalmente la recuperó. Los investigadores indicaron que el agente intentaba huir cuando Reaves le disparó cuatro veces. El agente falleció posteriormente a causa de las heridas.

Reaves fue declarado culpable y condenado a muerte aproximadamente un año después del tiroteo. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Florida anuló la condena debido a un conflicto de intereses con el fiscal y ordenó un nuevo juicio.

Reaves fue declarado culpable nuevamente y condenado a muerte en 1992, y las apelaciones posteriores no tuvieron éxito.

El martes por la tarde, el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó la última apelación de Reaves sin comentarios.

La semana pasada, el Tribunal Supremo de Florida también rechazó las apelaciones de Reaves para que se le perdonara la vida.

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