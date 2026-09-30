Curtis Beasley, el veterano del Ejército que fue ejecutado en Florida por asesinar a martillazos a una mujer

Un hombre de Florida de 77 años fue ejecutado el martes tras ser condenado por el brutal ataque con martillo que perpetró contra una mujer hace décadas, convirtiéndose en la decimosexta persona ejecutada este año en la cámara de ejecución más concurrida del país.

Curtis Wilkie Beasley fue declarado muerto a las 18:12 horas tras recibir una inyección letal en la prisión estatal de Florida cerca de Starke, según informaron las autoridades.

Fue declarado culpable de asesinato en primer grado, robo y hurto mayor de vehículo por el ataque con martillo que sufrió Carolyn Monfort en 1995 en su casa al sur de Orlando.

El Tribunal Supremo de Florida rechazó recientemente los argumentos de que ejecutar a un hombre de la edad de Beasley, que sufre deterioro cognitivo, constituiría un castigo cruel e inusual, y el Tribunal Supremo de Estados Unidos se negó a intervenir el martes. Beasley es el séptimo preso mayor de 70 años en Florida que se ejecuta este año.

Beasley fue la persona número 29, todos hombres, ejecutados en Estados Unidos este año.

Los registros judiciales muestran que Beasley se alojaba en la casa de Monfort en Dundee en agosto de 1995 mientras limpiaba a presión y pintaba apartamentos cercanos propiedad de su yerno. La hija de Monfort fue a su casa tras no poder contactar con ella durante dos días y encontró su cuerpo en un lavadero ensangrentado.

Según los investigadores, Monfort presentaba múltiples traumatismos craneoencefálicos por golpes contundentes, y se encontró la cabeza de un martillo ensangrentada envuelta en una toalla cerca del lugar.

Las autoridades comenzaron la búsqueda de Beasley después de que un testigo informara haberlo visto conduciendo lo que resultó ser el auto de Monfort. Los investigadores determinaron que Beasley había viajado a Miami y posteriormente se trasladó a Alabama, donde fue arrestado mientras trabajaba con un nombre falso para una compañía eléctrica, según informaron las autoridades. Fue declarado culpable y sentenciado a muerte en 1998.

El estado se acerca al total de 19 ejecuciones del año pasado, una cifra récord en Florida desde que se restableció la pena de muerte en 1976. En julio, Florida ejecutó a dos presos en un solo día, siendo el primer estado en hacerlo en casi una década.

Hay dos ejecuciones más programadas para este año, pero el gobernador republicano, Ron DeSantis, quien deja el cargo en enero, ha suspendido temporalmente la siguiente.

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