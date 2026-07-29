Florida ejecutó por primera vez desde 1964 a dos prisioneros el mismo día

Las autoridades en Florida ejecutaron este martes a dos reos condenados en dos casos de asesinato, en la primera doble ejecución en el estado desde 1964, y en medio de cifras estatales récord, con 19 ejecuciones con inyección letal en 2025 y 12 en lo que va del año.

El expolicía James Duckett, de 68 años, recibió la pena máxima a las 1:19 hora local en la Prisión Estatal de Florida, en Raiford, al norte del estado, y Dominick Occhicone, de 80, a las 18:13 hora local en el mismo lugar.

La última vez que el estado llevó a cabo dos ejecuciones en una misma jornada fue en 1964, según el Death Penalty Information Center (DPIC).

Duckett, condenado por el secuestro, la violación y el asesinato en 1987 de Teresa McAbee, de 11 años, y Occhicone, sentenciado por matar en 1986 a los padres de su exnovia, agotaron las vías legales en el estado, pues el Tribunal Supremo de Florida rechazó las apelaciones en ambos casos.

En marzo, ese mismo tribunal había frenado la ejecución de Duckett para revisar una prueba de ADN que su defensa creía capaz de exculparlo, pero un experto independiente la calificó en junio de no concluyente, ni para incriminarlo ni para liberarlo.

Por su parte, Occhicone padecía insuficiencia renal y cardíaca y graves pérdidas de audición y visión, según su defensa, que alegó sin éxito que ejecutarlo en ese estado y a su avanzada edad suponía un castigo cruel, prohibido por la Constitución. Además, sus abogados recordaron que el jurado que lo condenó no fue unánime (siete votos frente a cinco).

Occhicone se convirtió en el reo de mayor edad ejecutado en Florida y el segundo en Estados Unidos, solo por detrás de Walter Moody, ajusticiado a los 83 años en el estado de Alabama en 2018.

Los abogados de ambos acudieron el pasado viernes 24 a un tribunal federal del norte de Florida con una demanda conjunta, alegando que dos ejecuciones el mismo día multiplican el riesgo de fallos y que someter a los funcionarios de la prisión a este proceso en seis horas les causa un daño moral inaceptable.

Sin embargo, un juez falló en contra, y solo quedaron pendientes solicitudes de suspender las ejecuciones ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que tampoco tuvieron éxito.

Con estas ejecuciones, Florida completa 31 desde enero de 2025 y EE.UU. 66, lo que supone que este estado aglutina cerca de la mitad del total nacional, según el DPIC.

La organización Floridanos por Alternativas a la Pena de Muerte (FADP) acusó a los tribunales de proteger al estado frente a cualquier investigación seria sobre su forma de ejecutar y denunció que Florida mata este año a más criminales que todos los demás estados juntos.

Con información de EFE.

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