Donald Trump afirma que Michael Cohen fue utilizado por el gobierno anterior para hacerle daño

Durante una entrevista concedida a Michael Cohen, después de varios años en que el abogado despotricó en su contra pese a haber sido considerado el principal operador de sus empresas, el presidente Donald Trump dijo estar convencido de la participación de los demócratas calentándole la cabeza para obligarlo a hacerle daño.

“Utilizaron al gobierno como arma contra ti y contra otros, Michael. Hubo muchos otros también, y es una vergüenza. Me parece increíble que hayas salido a contar tu historia y que la gente te respete por ello”, indicó el mandatario en un fragmento del dialogo que será trasmitido en su totalidad por la emisora 77 WABC, el próximo domingo durante el programa “When You Know, You Know… with Michael Cohen”.

Previamente, en una publicación de Substack, el abogado neoyorquino afirmó que Letitia James, fiscal general de Nueva York, y Alvin Bragg, fiscal de distrito de Manhattan, lo presionaron hasta convencerlo de testificar en contra del hombre para quien trabajó durante años.

“Me sentí obligado y presionado a darles lo que buscaban. Letitia James y Alvin Bragg quizás no compartan la misma oficina, pero comparten la misma estrategia”, escribió.

“The Impossible Reunion”

After years of betrayal, heartbreak, fury, and silence, two men who once stood together against the world face the impossible question: Can forgiveness resurrect what hatred destroyed?



Read. Comment. Share!https://t.co/rSf5rBmpwG pic.twitter.com/TQ2d5oNNXr — Michael Cohen (@MichaelCohen212) August 20, 2026

El resentimiento que Cohen llegó a tener por Trump después de haber permanecido un año de prisión tras declararse culpable de varios delitos financieros incluidos algunos relacionados con campañas electorales y también por mentirle al Congreso, lo llevó a lanzar frases llenas de ira dirigidas al magnate neoyorquino.

“Puedes estar seguro de que quiero que este hombre se pudra en prisión por lo que le hizo a mi familia”, expresó en su momento.

Sin embargo, una vez que Trump volvió a conquistar la presidencia Cohen decidió contactarlo para aclarar varios puntos, al menos así lo platicó a la cadena de televisión CNN.

“Creo sinceramente que existe un perdón entre Donald Trump y yo, y eso es lo importante ahora mismo”, expresó.

En lo que va del año, este es el segundo caso de que un exdetractor del jefe de la nación opta por fumar la pipa de paz para no meterse en líos durante los dos años que le restan de trabajo a la administración Trump.

El primero en hacerlo fue el magnate sudafricano Elon Musk quien, después de amenazarlo con fundar su propio partido político, ahora está apunto de volver a donar más de $100 millones de dólares a las campañas de políticos republicanos de cara a las elecciones de mitad de mandato.

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