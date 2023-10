Michael Cohen vislumbra el final del imperio de Donald Trump quien se está quedando sin dinero

Michael Cohen, exabogado de Donald Trump y ahora uno de sus principales detractores, sostiene que el juicio en contra del magnate en New York podría marcar el final de su imperio empresarial, pues carece del dinero necesario para cubrir los daños que generados por su inadecuada práctica de inflar el valor de sus activos con el objetivo solicitar préstamos.

Un juez dictaminó que el expresidente cometió fraude y el juicio entablado en su contra es para determinar los daños y perjuicios generados.

Al respecto, los fiscales pretenden establecer al menos $250 millones de dólares en sanciones financieras para Trump y sus hijos además de que tendrían prohibido administrar negocios en Nueva York.

Cohen afirma que no existe manera de que el republicano de 77 años pueda librarse de las acusaciones bajo el argumento de desconocer las prácticas financieras implementadas por sus asesores e incluso él ya le hizo llegar al fiscal general algunos recibos que probarían su culpabilidad.

“Puedo asegurarles que, como lo dije una vez más ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, todo lo que sucedió en la Organización Trump ocurrió con el conocimiento directo y bajo la dirección y, en última instancia, firmado por, Donald J. Trump. No hay forma de que él escape de esto“, indicó en una entrevista concedida a CNN previo a testificar en contra de su exjefe.

En los próximos días Michael Cohen testificará en contra de su exjefe. (Michael M. Santiago/Getty Images)

El sujeto conocedor de las finanzas del hombre que pretende volver a gobernar al país afirmó que, una vez dictada la sentencia en su contra, deberá vender gran parte de sus activos pues carece de liquidez para cubrir una millonaria e histórica sanción.

“Los daños, en mi estimación, con intereses y multas, excederán los 600 millones de dólares. ¿Eso lo llevará a la quiebra? No tiene liquidez para pagarlo.

Si quieres llegar a Donald, la forma de hacerlo es a través de su libreta bancaria. No es por decir que es un sociópata narcisista o que definitivamente no mide 6’3” y no pesa 215 libras. Vas tras la billetera… Una vez que empiezas a usar esa libreta bancaria, eso es lo que realmente le afecta”, enfatizó.

Cabe señalar que un tribunal de apelaciones de New York se negó a frenar el juicio en contra de Donald Trump, pero accedió a la solicitud de cancelar de sus licencias comerciales en dicho estado.

Sigue leyendo: