Michael Cohen descarta que Joe Biden esté influyendo para llevar a juicio a Donald Trump

Michael Cohen, el exabogado personal de Donald Trump a quien culpó de varias de sus acciones en el pasado, rechaza todos sus argumentos mediante los cuales intenta hacer creer a los ciudadanos que Joe Biden ha utilizado al Departamento de Justicia para mandarlo a juicio.

Durante una entrevista con el progresista David Pakman, el hombre que en algún momento fungió como su mano derecha destacó que la defensa legal del expresidente ni tampoco sus correligionarios de partido tienen pruebas que demuestren la intervención de la Casa Blanca en las investigaciones que realiza el fiscal especial Jack Smith para fincarle responsabilidad por el ataque que sufrió el Capitolio en 2021 y por intervenir para tratar de anular las elecciones, así como tampoco existe evidencia del uso del Departamento de Justicia con fines políticos.

“No hay evidencia alguna de que Joe Biden tenga alguna (influencia). De hecho, es un republicano que inicialmente estaba mirando a Biden y se dio la vuelta y dijo que no había nada allí”, expresó.

Acto seguido, Cohen hizo un recuento de los asuntos en que intervino Trump cuando ya había dejado la presidencia y sobre los cuales si hay pruebas que lo inculpan.

“¿No vimos con nuestros propios ojos la insurrección del 6 de enero? ¿No escuchamos con nuestros propios oídos las palabras que salían de la boca de Donald? ¿Qué hay de todas las otras cosas? ¿No vimos los documentos que exigen que Donald devuelva de Mar-a-Lago los documentos que poseía indebidamente? La respuesta a todo esto y más es sí.

¿Qué hecho está pasando por alto que el resto de nosotros no? Cuando digo el resto de nosotros, me refiero a aquellos de nosotros que realmente queremos saber la verdad, no a aquellos que están tan absortos en el culto a Donald Trump que se niegan a mirar los hechos y se niegan a leer cualquier cosa que no sea así. No se comporten con las tonterías que ellos quieran”, enfatizó.

Michael Cohen asegura que todos los cargos que se le imputan a Donald Trump tienen fundamento para condenarlo. (Spencer Platt/Getty Images)

A sabiendas de que existen personas que apoyaron las ideas y planteamientos de Donald Trump, lo cual les convierte en cómplices, Michael Cohen les recomendó cooperar con las autoridades para que sean benévolas al juzgarlas, pues de lo contrario se hundirán con el político neoyorquino de 77 años.

“Les prometo que Donald Trump los arrojará debajo del autobús de la misma manera que me hizo a mí, porque a Donald no le importa ninguno de ellos. Hará lo que sea necesario para salvarse. Lo gracioso es que, en su mente loca, piensa que deberían caer sobre la espada porque eso es lo que se necesita para salvar al rey”, concluyó.

