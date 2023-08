Ron DeSantis reconoce que las teorías de fraude electoral de Trump carecen de fundamento

Durante la gira que realiza por Iowa para promover su campaña a la candidatura republicana de cara a los comicios electorales del próximo año, Ron DeSantis declaró ante la prensa que las “teorías” presentadas por el expresidente Donald Trump y su equipo de colaboradores después de las elecciones de 2020 no tienen fundamento ni tampoco demostraron ser ciertas.

“Lo he dicho muchas veces, la elección es lo que es. Todas esas teorías que se expusieron no resultaron ser ciertas. Lo que también dije es que la forma en que conduces una buena elección en la que la gente tiene confianza, no cambias las reglas en medio del juego“, expresó.

El también gobernador de Florida señaló que, si bien la manera de conducir el proceso electoral de hace cuatro años no fue la mejor, eso no implica que haya existido algo extraño.

“No fue una elección que se llevó a cabo como creo que queremos, pero eso es diferente a decir, como, ‘Maduro robó votos o algo así. Creo que esas teorías, ya sabes, demostraron no tener fundamento”, mencionó el republicano en alusión al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Cabe destacar que al margen de los cargos fincados a Donald Trump por parte del fiscal especial Jack Smith por conspiración para defraudar a la nación; conspiración para obstruir un procedimiento oficial; obstrucción e intento de obstruir un procedimiento oficial; y conspiración contra derechos, DeSantis nunca respaldó al expresidente en sus planteamientos sobre un supuesto fraude electoral para sacarlo de la Casa Blanca.

Ron DeSantis intenta verse benevolente frente a los votantes republicanos ante la posibilidad de que Donald Trump resulte culpable al ser juzgado legalmente por sus acciones. (Anna Moneymaker / Getty Images)

Un par de meses atrás, el aspirante de Florida llegó a expresar que los políticos obsesionados con el pasado terminan perjudicando sus carreras.

“Tienes que mirar hacia adelante. Creo que a los candidatos que se enfocan en el pasado no les ha ido bien. Entonces, demos algo positivo: responsabilicemos a Biden, demos una visión positiva. Quiero decir, esa es la fórmula del éxito”, enfatizó.

Y después de que ver cómo se le están complicando las cosas a quien lo supera ampliamente en las preferencias de los votantes republicanos, como parte de su estrategia de campaña para ganar aliados, Ron DeSantis reiteró su compromiso de que, en caso de ganar la presidencia de la nación, indultaría a Donald Trump.

“Lo he dicho durante muchas semanas, no creo que sea lo mejor para el país que un expresidente, que tiene casi 80 años, vaya a prisión. Al igual que Nixon o Ford perdonaron a Nixon, ya sabes, a veces tienes que dejar estas cosas atrás. Y tenemos que empezar a centrarnos en las cosas que tienen que ver con el futuro del país. Y eso es lo que haría como presidente”, sentenció.

Sigue leyendo: