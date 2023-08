Las tres conspiraciones criminales que Trump habría liderado para cambiar los resultados de la elección del 2020

Son cuatro las acusaciones criminales que enfrenta el expresidente Donald Trump por su intento de cambiar los resultados de la elección presidencial del 2020, pero dichos cargos derivan de tres acciones criminales.

Así lo describe la acusación del Gran Jurado para el caso Estados Unidos v. Donald J. Trump que dio a conocer este miércoles en la tarde el fiscal especial Jack Smith.

La primera acción criminal es haber liderado “una conspiración para defraudar a los Estados Unidos aplicando deshonestidad, el fraude y engaños para perjudicar, obstruir y bloquear la función del gobierno federal, por el cual los resultados de la elección presidencial son recabados, contados y certificados”.

La segunda es “una conspiración para obstruir corruptamente e impedir el procedimiento congresista del 6 de enero, en el cual los resultados recolectados de la elección presidencial son contados y certificados”.

La tercera es “una conspiración contra el derecho de votar y el derecho de contar los votos”.

Así es como empieza el documento que hace una descripción detallada de los actos liderados por Trump y otros seis co-conspiradores.

El exmandatario enfrenta cuatro acusaciones criminales: conspiración para defraudar a los EE.UU., conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción e intención de obstruir un proceso oficial, y conspiración contra los derechos.

Será este jueves cuando el expresidente Trump se presente ante una jueza magistrada, quien leerá los cargos y ante quien deberá asumir ser “culpable” o “no culpable”.

En las acusaciones hay cuatro abogados señalados, un funcionario del Departamento de Justicia, así como un consultor político, quienes tuvieron distintas labores para difundir la idea de un supuesto fraude electoral e iniciar reclamos en tribunales, los cuales no pudieron demostrar.

“El acuso y sus co-conspiradores, and sus agentes hicieron conscientemente falsos reclamos de que hubo un fraude en la elección presidencial del 2020“, indica la acusación. “Estas prolíficas mentiras sobre el fraude electoral incluyen decenas de reclamos específicos de que hubo fraude sustancial en ciertos estados, como un largo número de muertos, no residentes, no ciudadanos, y otros votantes no elegibles que acudieron a las urnas”.

También se menciona que Trump y sus co-conspiradores afirmaron constantemente que en las urnas electrónicas se cambiaron los votos a favor del expresidente para asignarlos al prresidente Biden.

Aunque los co-conspiradores no han sido identificados, se sabe que Rudy Giuliani podría ser uno de ellos, ya que fue quien lideró el equipo legal de Trump, sumando derrota tras derrota, incluso recibió restricciones de ejercicio como abogado en Nueva York.

Una jueza conocida por Trump

La jueza a cargo del caso es Tanya Chutkan, quien en noviembre de 2021 rechazó los intentos de Trump de impedir que el Comité Selecto de la Cámara de Representantes tuviera acceso a más de 700 páginas de registros de la Casa Blanca.

El Comité investigaba el ataque al capitolio el 6 de enero del 2021, luego del discurso de Trump que llevó a sus seguidores MAGA a atacar el Congreso, donde se realizaba la certificación de los votos del Colegio Electoral.

La jueza Chutkan ha alzado la voz en contra los intentos de anular las elecciones del 2020 y en la decisión contra Trump por los documentos de la Casa Blanca dejó claro los límites.

“Los presidentes no son reyes y el demandante [Trump] no es presidente”, escribió en su fallo.

Sigue leyendo:

• Trump despunta como favorito en la nominación republicana por la presidencia pese a acusaciones en su contra

• Equipo de campaña de Donald Trump compara a la más reciente acusación en su contra con la Alemania nazi

• Fiscal especial acusa a Trump de nuevos delitos en el caso de los documentos clasificados hallados en Mar-a-Lago