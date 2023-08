Exfiscal general asegura que la Primera Enmienda no protegerá a Donald Trump de intentar anular las elecciones

Bill Barr, exfiscal general, sostiene que Donald Trump no tiene la protección de la Primera Enmienda contra la acusación por cargos de interferencia electoral, pues si bien es libre de decir lo que piensa, eso no le concedía la libertad de conspirar para anular las elecciones en 2020.

Recientemente se dio a conocer que el expresidente está acusado de conspiración para defraudar a Estados Unidos, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción e intento de obstruir un procedimiento oficial y conspiración contra los derechos, todo ello presuntamente con el objetivo de anular el resultado de las elecciones presidenciales donde Joe Biden resultó ganador,

En este sentido, el personaje que se desempeñó como fiscal general de George HW Bush y también durante la presidencia de Donald Trump mencionó que la acusación de esos cargos permite fundamentar un caso legítimo.

“Como dice la acusación, no están atacando su derecho a la Primera Enmienda. Puede decir lo que quiera. Incluso puede mentir. Incluso puede decirle a la gente que la elección fue robada, pero eso no te protege de entrar en una conspiración. Todas las conspiraciones involucran discurso, y todo fraude involucra discurso. Entonces, la libertad de expresión no te da derecho a involucrarte en una conspiración fraudulenta”, señaló durante una entrevista concedida a la cadena CNN.

Bill Barr no contempla cómo Donald Trump pueda librarse de los cargos que han fincado. (Win McNamee / Getty Images)

Asimismo, el exfiscal rechazó el argumento de que Trump estaba siguiendo el consejo legal que le estaba dando su equipo de abogados.

“Esta es una de las razones por las que me opongo a él para la nominación republicana, tiene esta inclinación por estos actos imprudentes que crean situaciones calamitosas y luego socavan la causa que se supone que debe liderar”, expresó.

Bill Barr, quien renunció al cargo de fiscal general el 23 de diciembre de 2020, en parte porque él y Trump no estaban de acuerdo con los resultados de las elecciones, les recomendó a las personas allegadas al magnate neoyorquino no dejarse arrastrar por sus ideas ya que después les podría resultar contraproducente.

“Deja a su paso vidas arruinadas como las de la gente que acudió al Capitolio. Estos individuos y muchas de las personas que lo sirvieron en el gobierno fueron absorbidos, pero a él eso no le importa, pues piensa que la lealtad es una calle de sentido único. Así que creo deben tener cuidado o de lo contrario podrían terminar siendo parte de la carnicería que deja a su paso”, indicó.

