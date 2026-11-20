Texas ejecutó a Reinaldo Dennes el jueves en un procedimiento que duró más de una hora, mientras el personal penitenciario luchaba por encontrar una vena adecuada para las dos agujas intravenosas que contenían una dosis letal de pentobarbital, un sedante.

Dennes, declarado culpable de asesinato capital por la muerte de Janos Szucs, un comerciante de diamantes hallado con múltiples disparos en su oficina de Houston en enero de 1996, hizo una breve declaración antes de que comenzara el procedimiento.

Casi de inmediato, se quejó del dolor, maldiciendo y suplicando al “padre” que lo dejara ir. Se quejó de más dolor en la pierna, y luego dijo: “No creo que esto sea normal. Llévame, padre. No me dejes sufrir así. Vamos”.

El procedimiento se completó a las 19:07, 63 minutos después de que lo sujetaran a la camilla. Un minuto más tarde, tras ser examinado por un médico, Dennes fue declarado muerto a las 19:08 en la penitenciaría de Huntsville.

Los funcionarios de la prisión afirmaron que se siguieron todos los procedimientos correctamente. Dennes se convirtió en la novena persona ejecutada por el estado este año.

La ejecución se produjo tras un renovado escrutinio de la pena capital en Estados Unidos, a raíz de la fallida ejecución en septiembre de Christa Pike en Tennessee, quien sobrevivió a dos dosis de pentobarbital que, según sus abogados, probablemente no entraron correctamente en su torrente sanguíneo y se acumularon en sus brazos, dejándoles quemaduras y ampollas.

Dennes, diseñador de joyas, tenía una oficina en el mismo edificio que Szucs, según documentos judiciales. Un guardia de seguridad, quien recibió dos disparos pero se recuperó, identificó a Dennes como su agresor.

La policía encontró el cuerpo del joyero al entrar en su oficina, según consta en los documentos judiciales. Estos documentos señalan que los agentes encontraron la caja fuerte del joyero vacía, sin rastro de los diamantes ni de los $200,000 dólares en efectivo que supuestamente debía tener.

Los diamantes nunca han sido recuperados. Un año después de la condena de Dennes, su hermano, José Albert Dennes, se declaró culpable de asesinato en el caso y fue sentenciado.

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