Texas realiza la primera ejecución en EE.UU. desde la fallida inyección letal de Christa Pike

Un hombre de Texas fue ejecutado el miércoles siendo esta la primera ejecución en Estados Unidos desde la fallida inyección letal de Christa Pike en Tennessee la semana pasada.

Jamaal Howard, de 46 años, fue declarado muerto a las 8:03 p. m. tras recibir una dosis letal de pentobarbital, un sedante, en la prisión estatal de Huntsville.

Los abogados de Howard solicitaron la suspensión de la ejecución, argumentando ante el Tribunal de Apelaciones Penales de Texas que existían riesgos similares al ejecutar a Howard con el mismo fármaco utilizado en la inyección letal de Pike. Pike sobrevivió a dos dosis de pentobarbital y se quejó de que sentía que los brazos le iban a explotar mientras le administraban el fármaco.

“Texas no debería tener prisa por seguir los pasos de Tennessee”, argumentaron los abogados de Howard.

El tribunal denegó la solicitud de suspensión y posteriormente rechazó un segundo intento de detener la ejecución por el uso del fármaco. El tribunal denegó ambas solicitudes sin dar más detalles. La Corte Suprema de Estados Unidos también rechazó una apelación de última hora el miércoles por la noche.

BREAKING: The Supreme Court denied a stay of execution for Texas death row inmate Jamaal Howard, who argued that his intellectual disability makes his execution unconstitutional, drawing a noted dissent from Justice Ketanji Brown Jackson. pic.twitter.com/YQj0DRs13n — SCOTUS Wire (@scotus_wire) October 8, 2026

Texas ha ejecutado a seis personas en lo que va del año, y hay dos inyecciones letales más programadas después de la de Howard. Es la trigésima persona ejecutada en todo el país en 2026.

Howard fue declarado culpable de asesinato capital en 2001 por robar una tienda de conveniencia en Silsbee, un pueblo al norte de Beaumont, y disparar mortalmente a la empleada Vickie Swartout, de 42 años.

Cuando el alcalde le preguntó si tenía alguna declaración final, Howard se disculpó profusamente con los familiares de su víctima, quienes observaban a través de una ventana a pocos metros de la cámara de ejecución, según informó The Associated Press.

“Deseo que acepten mis disculpas y que me perdonen”, dijo poco antes de que comenzara la inyección. “Lamento lo sucedido. Espero que algún día puedan perdonarme”.

Su equipo legal argumentó que, en el momento del crimen, Howard tenía una discapacidad intelectual y, por lo tanto, no era elegible para la pena de muerte, como dictaminó la Corte Suprema en 2002.

Dos ejecuciones fallidas

La ejecución de Pike fue la segunda fallida en Tennessee este año, y el gobernador Bill Lee ha prohibido cualquier otra inyección letal durante el resto del año.

También ha ordenado una investigación para determinar por qué falló la ejecución de Pike. Los abogados de Pike habían argumentado previamente que su trastorno sanguíneo haría que la inyección letal fuera dolorosa. También ha habido especulaciones sobre la calidad del pentobarbital.

“Existe un riesgo similar”, escribieron los abogados de Howard en la moción presentada el miércoles ante el tribunal de apelaciones penales de Texas, “de que los fármacos utilizados en las ejecuciones en Texas también estén degradados, ya que han superado con creces las fechas de caducidad que la farmacopea permite para este tipo de medicamentos”.

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