Tennessee está considerando otros métodos de ejecución tras el fallido intento de inyección letal de Christa Pike

Líderes políticos de Tennessee están considerando métodos alternativos para ejecutar a los reclusos tras el fallido intento de inyección letal de Christa Pike.

El 30 de septiembre, la mujer de 50 años recibió dos dosis de pentobarbital, pero sobrevivió, lo que motivó su hospitalización de emergencia, según declaró previamente Kelly Gleason, abogada de Pike.

Pike se encuentra ahora conectada a un respirador y “quizás nunca se recupere”, declaró Stephen Ferrell, otro miembro del equipo legal de Pike, en CNN tras el fracaso del intento de ejecución.

“Aún desconocemos el pronóstico y es posible que no lo sepamos hasta dentro de varios días”, afirmó el abogado. “Está por verse qué depara el futuro”, añadió Ferrell.

Mientras el equipo legal de Pike presiona al gobernador de Tennessee, Bill Lee, para que conmute su sentencia de muerte por cadena perpetua, los líderes de Tennessee exploran métodos alternativos de ejecución.

“Ya sea la inyección letal o la silla eléctrica, lo que sí sabemos es que tenemos que encontrar la manera de hacerlo, y hacerlo con éxito”, declaró la senadora estadounidense Marsha Blackburn a The Associated Press en un artículo publicado el lunes 5 de octubre.

Las declaraciones de Blackburn fueron respaldadas por el presidente de la Cámara de Representantes, Cameron Sexton, quien afirmó que el estado debería considerar ampliar los métodos disponibles para ejecutar la pena de muerte, según informó la AP.

“Queremos ampliarlos, incluir más métodos”, dijo Sexton, según el medio de comunicación. “No estoy seguro de cuáles son esos métodos actualmente. Pero no creo que haya ningún método descartado en este momento”.

La inyección letal es el principal método de ejecución en 28 estados de EE.UU., según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte. Tennessee, sin embargo, utiliza un protocolo de un solo fármaco, mientras que muchos otros estados emplean una combinación de tres.

El gobernador Lee suspendió todas las ejecuciones en el estado durante el resto del año. También ordenó una investigación independiente sobre las circunstancias que rodearon la fallida ejecución de Pike.

Un portavoz de la Fiscalía General de Tennessee declaró a People que la agencia está de acuerdo con la orden de Lee de realizar una investigación y añadió, “Necesitamos saber qué sucedió”.

Antes de su intento de ejecución, Pike había expresado su preocupación por la posibilidad de que la inyección letal fallara.

“Mis preocupaciones sobre el método de inyección letal se deben simplemente a que no tengo buenas venas y me preocupa que nuestro médico no esté cualificado para insertarme una vía central”, dijo Pike en una grabación de audio obtenida por The New York Times.

Pike fue condenada a muerte tras ser declarada culpable de apuñalar y golpear mortalmente a Colleen Slemmer, de 19 años, también estudiante del programa Job Corps de Knoxville, en enero de 1995, según informó AP.

La atrajo a una zona remota del campus agrícola de la Universidad de Tennessee junto con su entonces novio, Tadaryl Shipp, y su amiga Shadolla Peterson.

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– Pentobarbital, el polémico fármaco utilizado en la fallida ejecución de Christa Pike.

– Christa Pike temía una ejecución fallida: semanas antes la llamó su “peor pesadilla”.