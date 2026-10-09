Ron DeSantis retira una orden para ejecutar a un prisionero mediante inyección letal

Sobre la recta final de su etapa como gobernador de Florida, Ron DeSantis retiró una orden para ejecutar a un prisionero condenado a muerte desde 1978.

Randall Polk, director de la prisión estatal de Florida, afirma haber recibido una carta firmada por el mandatario republicano donde ordenaba suspender la ejecución de William Lee Thompson, prisionero de 74 años quien fue condenado a muerte por cometer un brutal asesinato de una mujer cinco décadas atrás.

Desde septiembre, DeSantis había suspendido temporalmente la ejecución después de analizar los señalamientos de los abogados del criminal planteando dudas sobre su capacidad mental y ante la probabilidad de que padeciera demencia.

En caso de que sea así, la Corte Suprema determina que no se puede ejecutar a una persona carente de comprensión racional sobre los motivos de su ejecución.

Bajo dicha premisa, se les ordenó a tres psiquiatras evaluar al sujeto en cuestión. Sin embargo, se desconoce cuál fue su diagnóstico.

En marzo de 1976, William Lee Thompson, quien en ese momento tenía 23 años; y Rocco James Surace, de 30, agredieron con un cinturón fabricado con cadenas a Sally Ivester, de 23, hasta quitarle la vida en el Sunny Isles Motel, situado en 16375 Biscayne Blvd., en North Miami Beach.

Las huellas de tortura encontradas en el cuerpo de la víctima incluían daño sexual y quemaduras de cigarrillos en su piel.

La saña con que actuaron Thompson y Surace, le significó a este último ser condenado a 203 años de prisión, sólo que en 1993 se libró de su penalidad al fallecer en el interior de su celda.

En cuanto a William Lee Thompson se refiere, terminó siendo condenado a pena de muerte.

El punto es que, acercándose a la fecha de su ejecución, los abogados que defienden su caso solicitaron una evaluación de Robert Ouaou, neuropsicólogo de Naples y quien determinó en señalar que el prisionero sufre demencia y un deterioro cognitivo avanzado,

No obstante, se desconoce si eso influyó para que Ron DeSantis ordenara frenar su ejecución.

Cabe señalar que Florida encabeza a los estados con más ejecuciones de prisioneros anualmente, con 16 hasta el momento.

Sigue leyendo:

• Christa Pike y otros casos de ejecuciones fallidas por inyección letal en EE.UU.

• Por qué aumentaron las ejecuciones en Florida, el estado que más impone la pena de muerte en EE.UU.

• Ron DeSantis contempla pena de muerte para Michael Caruso, exfuncionario acusado de abusar de un menor