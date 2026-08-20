Ron DeSantis contempla pena de muerte para Michael Caruso, exfuncionario acusado de abusar de un menor

Ron DeSantis, gobernador de Florida, vislumbra que Michael Caruso, exsecretario del Tribunal de Circuito y Contralor del Condado de Palm Beach, sobre quien pesan acusaciones de presunto abuso sexual infantil, podría ser condenado a muerte.

Michael Allen Caruso, de 67 años, enfrenta múltiples cargos, entre ellos abuso sexual, secuestro, captación o inducción de un menor, exhibición obscena y lasciva, y abuso infantil.

En 2023, cuando formaba parte de la Cámara de Representantes de Florida, este mismo funcionario votó a favor de ampliar la aplicación de la pena de muerte en ciertos casos de abuso sexual infantil.

Lo irónico es que esa ley podría privarlo de la vida en caso de ser declarado culpable.

Después de una investigación a cargo de la División de Cumplimiento de la Ley de Florida, el arresto de Caruso se produjo hace un par de días en la ciudad de Orlando, y ante la gravedad de los hechos, Ron DeSantis no le augura un buen destino al presunto agresor.

“Son acusaciones verdaderamente horribles. Si se prueban en un tribunal de justicia, le espera un mundo de dolor. Creo que tienes que hacer todo lo posible para proteger a los niños”, externó durante un encuentro con algunos representantes de los medios informativos.

Michael Caruso, exsecretario del Tribunal de Circuito y Contralor del Condado de Palm Beach, enfrenta acusaciones graves que podrían significarle recibir la pena de muerte. (Crédito: Phelan M. Ebenhack / AP)

Como responsable de haber aprobado su designación en el Tribunal de Circuito y Contralor, el mandatario estatal recordó que al evaluar su perfil no se detectó ninguna señal de que fuera un abusador.

“Fue altamente recomendado y tenía una verificación limpia cuando fue evaluado, pero quienes hacen esto, a veces, son personas que en público uno no pensaría que lo harían. Le van a tirar todo el peso de la ley como a pocos acusados”, destacó.

La legislación de Florida, permite que los fiscales soliciten la pena máxima específicamente en casos de agresión sexual calificada contra menores de 12 años, lo cual se ajusta a las acusaciones presentadas en contra de Michael Caruso, pues a quien presuntamente agredió desde 2024 se trata de un miembro de su propia familia, con incidentes documentados tanto en el sur de Florida como en el área de Orlando.

El juez Donald Hafele negó la libertad bajo fianza al acusado y lo envió al Departamento Correccional del Condado Orange hasta que se defina su destino.

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