Veteranos de guerra le piden a Ron DeSantis frenar la pena de muerte para exmilitares en Florida

A través de una carta firmada de manera conjunta, más de 130 veteranos de guerra le solicitaron al gobernador Ron DeSantis detener la aplicación de la pena capital dirigida a exmilitares condenados por la justicia luego de haber cometido delitos graves.

Dicha acción solidaria surge días antes de que el veterano Kayle Bates, de 67 años, reciba una inyección letal como castigo por haber asesinado a puñaladas a una mujer de 24 años en el condado de Bay.

“Cerca de 30 veteranos permanecen en el corredor de la muerte, e innumerables otros enfrentan juicios por la pena de muerte en todo el estado.

Ejecutar a un veterano que quedó destrozado por la guerra y quedó sin la atención adecuada no es justicia. Es un incumplimiento del deber. Es el abandono definitivo”, indica parte del documento.

Datos del Centro de Litigios sobre la Pena de Muerte sugieren que los veteranos representan alrededor del 10% de los presos condenados a muerte en Estados Unidos.

En caso de que Kayle Bates sea ejecutado el próximo 19 de agosto, será el cuarto veterano a nivel nacional en recibir la pena capital en lo que va del año.

Durante la administración de Ron DeSantis, cinco veteranos han sido ejecutados.

DeSantis, de 46 años, es abogado y también un veterano de la Marina que participó en la guerra de Irak, en 2007. Quizá de ahí surge su implacable apego por la ley en Florida.

Ron DeSantis cuenta con una formación militar, lo cual lo hace ser más implacable con el resto hacia la ley. (Crédito: Cristobal Herrera / EFE)

En lo que va del año, es el gobernador con más ejecuciones de prisioneros firmadas, nueve en total.

Después de Florida, Texas y Carolina del Sur figuran como los estados con más ejecuciones registradas a lo largo de 2025, ambos estados con cuatro.

Mediante una declaración, la Red de Acción, concentrado organizaciones y grupos activistas que trabajan para influir en la política y la legislación del “Estado del Sol”, señala que, en la búsqueda por establecer justicia, condenar a pena de muerte a un reo tampoco suele ser el camino más adecuado.

“Florida no necesita la pena de muerte para estar segura. Esta ejecución no nos hará más seguros; simplemente añadirá otro acto de violencia a una historia ya de por sí trágica. La justicia no exige la muerte”, menciona parte del texto.

De acuerdo con datos de un informe divulgado por Death Penalty Information Center, Florida es el segundo estado con más prisioneros sentenciados a muerte, con 283. California figura a la cabeza con cerca de 600.

