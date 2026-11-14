Gavin Newsom pone fecha a su decisión sobre la Casa Blanca y sacude la carrera de 2028

El futuro político de Gavin Newsom podría tomar un rumbo decisivo en enero; el gobernador de California confirmó que a principios de ese mes decidirá si se suma a la contienda por la presidencia de Estados Unidos en 2028, una posibilidad que lo coloca cada vez más cerca de una de las carreras electorales más esperadas dentro del Partido Demócrata.

Newsom adelantó sus planes durante una entrevista con la agencia turca Anadolu, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), celebrada en Antalya, Turquía.

“Tomaré la decisión a principios de año. Pasaremos las próximas semanas con la familia y tomaremos una decisión a principios de enero”, declaró el mandatario, quien hasta ahora había evitado establecer una fecha concreta para definir sus aspiraciones presidenciales.

El anuncio no significa que Newsom haya confirmado su candidatura, pero sí establece un calendario para resolver una pregunta que lleva meses rondando la política estadounidense: ¿buscará convertirse en el próximo candidato demócrata a la Casa Blanca?

La familia y Kamala Harris entran en juego

La decisión no dependerá únicamente de sus posibilidades electorales. Newsom ha reconocido anteriormente que el respaldo de su familia, especialmente el de sus cuatro hijos, será determinante antes de emprender una campaña presidencial.

Pero existe otro factor que podría cambiar sus planes, Kamala Harris, quien fue candidata presidencial demócrata en 2024 y podría volver a competir por la nominación de su partido.

En septiembre, durante una entrevista con el periodista Jake Tapper de CNN, Newsom aseguró que no entraría en la contienda si Harris decide buscar nuevamente la presidencia.

“No competiría si ella se presenta”, afirmó entonces, al explicar que una disputa entre ambos podría terminar perjudicando electoralmente a los demócratas.

La declaración introduce una incógnita importante en el camino hacia 2028. Aunque Newsom es considerado uno de los posibles aspirantes con mayor proyección nacional, su futuro político también podría depender de las decisiones de otras figuras de su partido.

Newsom lanza un mensaje contra Trump

Durante su estancia en Turquía, el gobernador también aprovechó para lanzar críticas contra Donald Trump y enviar un mensaje a los dirigentes demócratas tras las elecciones intermedias de noviembre.

Newsom calificó los resultados electorales como un revés histórico para el presidente republicano y sostuvo que el Partido Demócrata debe aprovechar el momento para construir una alternativa política.

“La presidencia de Donald Trump, tal como la conocemos, terminó la semana pasada en Estados Unidos”, declaró.

El mandatario californiano también señaló que ahora corresponde a los demócratas que obtuvieron victorias electorales asumir el liderazgo y presentar una agenda capaz de enfrentar las políticas de Trump.

Newsom dejará el gobierno de California en enero de 2027, al concluir su segundo mandato y alcanzar el límite de reelección estatal. Su salida abre una nueva etapa en su trayectoria política y podría facilitar su entrada a la competencia nacional.

Por ahora, el gobernador mantiene abierta la puerta a la Casa Blanca, sin embargo, la respuesta llegará en enero.

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