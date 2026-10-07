A $19.75 aumenta el salario mínimo de trabajadores agrícolas de California

A $19.75 dólares por hora se incrementa el salario mínimo para los trabajadores agrícolas de California tras la aprobación del gobernador Gavin Newsom.

Con la firma del Proyecto de Ley AB 2646, el aumento beneficia a los trabajadores agrícolas empleados a través del programa federal de trabajadores temporales con visa H-2A, así como a los empleados locales que realizan el mismo trabajo.

La norma establece un salario mínimo de $19.75 dólares por hora a partir del 1 de enero de 2027 para los trabajadores agrícolas con visa H-2A, que actualmente perciben un pago de $16.90 dólares.

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El proyecto de ley también incluye a los trabajadores locales que laboren junto a ellos.

Los defensores de la medida afirman que restablece un salario mínimo que se había reducido anteriormente y que ayudará a algunos de los trabajadores peor remunerados de California.

Sin embargo, algunas asociaciones agrícolas y los agricultores advirtieron que el aumento podría elevar los costos de producción y acarrear consecuencias no deseadas para las explotaciones agrícolas que ya se enfrentan a gastos más elevados.

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“Son los trabajadores peor pagados del estado más caro de California“, declaró la asambleísta Maggy Krell, demócrata de Sacramento, durante la lectura del proyecto de ley en la asamblea.

Krell mencionó que se trataba de un proyecto de ley modesto que busca restablecer el salario de los trabajadores agrícolas a $19.75 dólares la hora.

“Muchos agricultores me han comentado que en realidad pagan más. De hecho, se trata simplemente de restablecer el salario mínimo. No es un salario fijo, sino un salario mínimo vital que ayudará a nuestros trabajadores agrícolas, quienes aportan tanto a California”, añadió la asambleísta.

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Para Krell, muchos de los hombres que laboran en los campos de California siguen teniendo que enfrentar dificultades económicas.

“La verdad es que, quienes realizan el trabajo duro, levantándose antes del amanecer y trabajando en esas granjas, apenas logran subsistir, y algunos ni siquiera lo consiguen“, aseguró.

Algunos propietarios de granjas de California reconocieron la importancia de ofrecer un buen salario para que sus trabajadores regresaran cada año, durante la temporada de cosecha de verano.

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Así lo consideró el veterano agricultor del oeste del condado de Fresno Joe Del Bosque, quien emplea a unos 150 trabajadores temporales en su granja de melones orgánicos.

“Algunas de estas personas llevan con nosotros 10, 15, 20 e incluso más años. Así que regresan y nosotros, como empleadores, queremos animarlos a que vuelvan cada año, y la forma en que lo hacemos es asegurándonos de que estén contentos con su trabajo”, dijo Del Bosque a Action News.

Trabajadores agrícolas hispanos aseguraron que los empleos en las granjas de California les ayudan a mantener a sus familias.

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“Lo hago año tras año. Lo hago porque me gusta y porque es necesario, pero también por la familia”, expresó uno de los empleados que laboran en una granja de California.

Los legisladores que apoyaron el proyecto de ley aseguraron que el aumento salarial era necesario para compensar mejor a los trabajadores agrícolas por su trabajo arduo y especializado.

“Apoyo a los trabajadores agrícolas. Apoyo que reciban un salario más alto. Trabajan día tras día, en un trabajo muy especializado y merecen una compensación justa”, declaró la senadora estatal Melissa Hurtado, demócrata de Bakersfield, quien votó a favor de la AB 2646.

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Sin embargo, la senadora manifestó su preocupación por las consecuencias no deseadas por la entrada en vigor de la nueva ley.

Del Bosque compartió la inquietud de la legisladora, al mencionar que la ley firmada por Newsom no podría haber llegado en peor momento, cuando los agricultores ya tienen que lidiar con algunos aumentos de los costos.

“Estamos pagando precios altísimos por el combustible. Estamos pagando precios altísimos por los fertilizantes, y ahora nuestra mano de obra podría encarecerse mucho más“, reconoció Del Bosque.

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El agricultor del condado de Fresno mencionó que los productores podrían verse obligados a absorber mayores costos laborales, a trasladarlos a través de la cadena de suministros, o bien a reducir puestos de trabajo u horas de trabajo.

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