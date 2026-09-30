Newsom firma ley que apoya al periodismo local en California

El gobernador Gavin Newsom firmó este miércoles un proyecto de ley que fortalece el periodismo local con el establecimiento de un mecanismo de financiación para ayudar a las organizaciones de noticias locales que cumplan los requisitos de contratar y retener a periodistas que trabajen en California.

La firma del Proyecto de Ley AB 2222, conocida como la Ley de Noticias Comunitarias, se logró tras las gestiones locales e internacionales realizadas por la comunidad periodística y por una coalición liderada por Rebuilt Local News.

I’m signing legislation to strengthen independent journalism and help qualifying local news organizations hire and retain journalists in California.



A free press isn't supposed to make government comfortable, it’s supposed to make government accountable. pic.twitter.com/MdQpmzyALl — Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) September 30, 2026

Desde principios de septiembre, los líderes sindicales locales reforzaron sus esfuerzos para conseguir que el gobernador de California firmara la iniciativa.

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“Mientras el presidente Trump continúa atacando a la prensa libre, California apoya el periodismo independiente“, declaró Newsom en un comunicado.

El gobernador de California dijo que, al firmar esta ley, se destaca el papel fundamental que desempeñan los periodistas al cubrir temas esenciales como las escuelas locales, los ayuntamientos, los tribunales, las agencias de seguridad pública, las empresas y los vecindarios.

“La prensa libre no debe brindar comodidad al gobierno, sino exigirle responsabilidades“, añadió Newsom.

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Impulsada por el asambleísta Chris Ward, la Ley de Noticias Comunitarias prevé destinar más de $200 millones de dólares en cinco años a medios de comunicación locales que contraten y mantengan a su plana de periodistas locales.

La ley establece créditos para la retención de empleo de hasta $20,000 dólares anuales para cada periodista empleado y un crédito de $15,000 dólares para cada periodista nuevo contratado. Los puestos de periodistas a tiempo parcial reciben créditos de $7,500 dólares.

“Esta es una victoria histórica: probablemente, la mayor inversión estatal en noticias locales en la historia de Estados Unidos“, aseguró el director de políticas de Rebuilt Local News, Matt Pearce.

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“Todos los defensores de las noticias locales de California desempeñaron un papel fundamental que hizo posible la información de hoy, y todos ustedes comparten el mérito de ayudarnos a seguir ofreciendo las noticias de calidad en las que confían nuestras comunidades”, agregó.

La ley crea créditos fiscales reembolsables a partir de 2027 para las organizaciones de noticias locales que cumplan con los requisitos, diseñados para apoyar los puestos de trabajo existentes en las redacciones, así como para abrir nuevos puestos laborales en el periodismo.

La presidenta del Sindicato de Trabajadores de los Medios del Pacífico, NewsGuild-CWA Local 39521, Annie Sciacca, dijo que no se puede ejercer el periodismo sin periodistas.

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“Al vincular la inversión económica al número de personas que ejercen el periodismo, California puede contribuir a paliar el declive de las noticias locales“, expresó Sciacca.

La firma de la ley se produce cuando el acceso de los medios de comunicación a la Casa Blanca se encuentra restringido, después de que el presidente Trump prohibió el acceso a periodistas de CNN MS NOW y Politico tras criticar su cobertura informativa.

Posteriormente, un juez ordenó a la administración Trump que restituyera temporalmente sus credenciales, mientras que los medios de comunicación impugnan la prohibición ante un tribunal federal.

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Estados Unidos ha perdido más del 80% de sus periodistas locales desde 2002, cuando había unos 40 periodistas locales por cada 100,000 habitantes. Actualmente, la cifra se ha reducido a solo 6, dejando a muchas comunidades sin fuentes de información confiables.

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