Newsom firma ley para proteger a niños maltratados en California

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó un proyecto de ley para fortalecer la protección de los niños maltratados, informó este lunes la oficina del asambleísta Tom Lackey, republicano de Palmdale, quien presentó la iniciativa el 19 de febrero de 2026.

El Proyecto de Ley AB 2304, titulado Trabajadores Sociales, pero conocido como Ley Gabriel, lleva el nombre de Gabriel Fernández, un niño hispano de 8 años cuya muerte en 2013, tras meses de abuso, atrajo una gran atención sobre las deficiencias del sistema de protección infantil.

For 13 years, we fought to turn unimaginable tragedy into meaningful change.



Today, the bill we fought so hard for has been signed by @CAgovernor.



Nothing can undo what happened to Gabriel Fernandez. Nothing can erase the pain carried by those who loved him, or by the countless? pic.twitter.com/QQnJ3Ud808 — Assemblyman Lackey ???? (@TomLackey36) September 21, 2026

La iniciativa exige que un trabajador social garantice que un niño reciba atención médica adecuada cuando necesite asistencia médica, quirúrgica o de otro tipo de urgencia inmediata.

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Además, aclara que los trabajadores sociales que, a sabiendas, falsifiquen o manipulen documentos oficiales pueden ser considerados responsables en virtud de la legislación vigente, dijo la oficina del asambleísta Lackey.

“He impulsado este proyecto de ley durante años y no puedo expresar con palabras lo que significa ver finalmente promulgada la Ley Gabriel. Volvimos, hicimos modificaciones, luchamos de nuevo y nos negaos a que otro rechazo pusiera fin a este esfuerzo”, expresó el asambleísta.

Lackey aseguró que, para él, Gabriel nunca fue únicamente un nombre en una ley.

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“Era un niño de 8 años que necesitaba que alguien lo protegiera, y las personas y los sistemas responsables de hacerlo le fallaron“, añadió el legislador.

Lackey lleva varios años impulsando diversas versiones de este proyecto de ley, como el AB 1911 en 2018, el AB 1450 en 2019-2020, el AB 31 en 2021, el AB 2654 en 2022 y el AB 1544 en 2023.

Gabriel Fernández murió en 2013 después de ser víctima de repetidos abusos a pesar de las denuncias y las evidentes señales de maltrato. Su caso fue el tema de la serie documental de Netflix de 2020: “Los Juicios de Gabriel Fernández”.

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La Legislatura de California aprobó en agosto el Proyecto de Ley AB 2304, que fue enviado al gobernador Gavin Newsom para su consideración.

“La vida de Gabriel nos cambió, y espero que esta ley ayude a garantizar que ningún otro niño pague las consecuencias de los errores que ya sabemos cómo prevenir“, dijo el asambleísta.

Lackey agradeció que por fin puede decir algo que por mucho tiempo esperó: que la Ley Gabriel ha sido aprobada.

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