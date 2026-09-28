California aprueba leyes que endurecen penas para conductores ebrios reincidentes

El gobernador Gavin Newsom firmó proyectos de ley que endurecen las sanciones para los infractores que conduzcan bajo los efectos del alcohol en California.

Una de las normas aprobadas por Newsom es la SB 907, conocida como Ley Braun Levi, en honor a Levi, un tenista de 18 años que murió atropellado por un presunto conductor alcoholizado reincidente en Manhattan Beach en 2025.

California is enforcing stricter DUI laws to continue the promise of making our communities safer and honoring the lives of those affected by impaired driving.



I won't stand by as more lives are lost and more families are forever changed by those who drive under the influence. pic.twitter.com/jdPTmNMYNc — Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) September 25, 2026

La ley tiene el propósito de garantizar que los conductores cuyos cargos por conducir bajo los efectos del alcohol se reduzcan a delitos menores sean advertidos de que, si vuelven a conducir ebrios y causan lesiones graves o una muerte, podrían enfrentar cargos más severos, incluido el de asesinato.

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“Es un recordatorio de que ya no está, y es un recordatorio muy, muy doloroso, pero, al mismo tiempo, me enorgullece haber hecho algo en honor de su vida y su legado“, declaró la madre de Braun, Jennifer Levi, en una entrevista con la cadena ABC.

La iniciativa fue presentada por el senador Bob Archuleta, demócrata de Pico Rivera. El legislador dijo que el tema era personal tras la pérdida de su nieta, Samantha, a manos de un conductor reincidente que estaba bajo los efectos del alcohol.

“Habiendo perdido a mi nieta a causa de un conductor reincidente que conducía ebrio, me afectó personalmente. Ninguna familia debería tener que soportar lo que ha sufrido la mía, ni lo que le ha sucedido a la familia Levi”, expresó Archuleta.

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La ley SB 907 fue uno de los proyectos de ley firmados por Newsom en relación con la conducción bajo la influencia del alcohol.

Newsom firmó la nueva legislación mientras el caso penal relacionado con el fallecimiento de Levi se mantiene en curso en los juzgados.

Jenia Belt está acusada de DUI tras atropellar a Levi en Manhattan Beach, y la fiscalía de distrito del condado de Los Ángeles la acusa de conducir con el permiso suspendido, tras una detención previa por estar al volante bajo los efectos del alcohol.

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De ser declarada culpable, Belt enfrenta una condena de cadena perpetua. Se declaró no culpable y deberá comparecer nuevamente ante el tribunal de Torrance el 22 de octubre para una audiencia preliminar.

Otras leyes firmadas por Newsom

Los funcionarios estatales afirmaron que las nuevas normas tienen como objetivo endurecer las sanciones y la responsabilidad de los conductores reincidentes.

Otra norma aprobada fue la AB 1546, que endurece las penas para los reincidentes por conducir bajo los efectos del alcohol.

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Los otros dos proyectos de ley firmados por Newsom fueron el AB 1685 y el AB 1687, ambos presentados por el asambleísta Tom Lackey.

La primera iniciativa aumenta los puntos de infracción del DMV de California para ciertas condenas por conducir bajo los efectos del alcohol, y la segunda extiende el periodo durante el cual el DMV puede revocar la licencia de alguien condenado por una tercera infracción por conducir ebrio.

Los funcionarios estatales dijeron que las medidas están diseñadas para reforzar la rendición de cuentas de los infractores reincidentes y ayudar a mantener a los conductores ebrios alejados de las carreteras de California.

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“Ninguna familia debería sufrir jamás una pérdida así, porque alguien decidió conducir ebrio. Estos proyectos de ley buscan prevenir esas tragedias antes de que ocurran y mantener a los conductores ebrios fuera de los caminos”, expresó Lackey.

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