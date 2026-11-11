Familias de víctimas respaldan a Newsom para conmutar penas de muerte en California

Familias de al menos 50 víctimas de homicidio en California respaldaron la propuesta de Gavin Newsom para conmutar las sentencias de todos los reclusos condenados a penas de muerte, por lo que instaron a la Corte Suprema estatal para que apruebe la iniciativa del gobernador.

A pesar de tener el dolor por la pérdida de un ser querido en casos de asesinato, los familiares apoyaron la moción lanzada la semana pasada por el mandatario estatal, debido a una oposición moral a la pena de muerte.

De los 548 reclusos que California tiene condenados a la pena de muerte, 382 de ellos requieren de la aprobación de la mayoría de los siete magistrados del Tribunal Supremo estatal.

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En un escrito enviado al gobernador Newsom, las 50 familias lo instaron para que siga adelante con sus planes, así como para pedirle que reasigne $150 millones de dólares de los fondos ahorrados al eliminar los costosos casos de pena de muerte para beneficiar a centros de recuperación de trauma y asistencia flexible para los sobrevivientes.

“Matar a una persona en nuestro nombre no deshace lo que le hicieron a Polly, y no es algo que queramos que se haga en su memoria“, expresó en la carta Jess Nichol, hermana de Polly Klaas, quien fue secuestrad y asesinada a los 12 años en Petaluma, California.

“Sé lo que se siente al desear la muerte de alguien que te arrebató a tu ser querido. Conozco la rabia y el anhelo de ese castigo máximo. La conmutación de la pena no borra el crimen. No implica perdonar a nadie ni obliga a las familias a perdonar”, escribió Paul Wilson, esposo de Christy Wilson, una de las ocho víctimas del tiroteo masivo de Seal Beach en 2011.

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El gobernador Gavin Newsom hizo el anuncio el jueves 5 de noviembre, unas semanas después de la ejecución fallida de Christa Pike en Tennessee, que sobrevivió a dos dosis de inyección letal.

“Tomo esta medida porque creo firmemente que la ejecución con el aval del Estado es incompatible con los valores de California, socava los cimientos de nuestro sistema legal y nos menoscaba a todos”, declaró Newsom en una carta abierta.

Newsom estableció una moratoria a las ejecuciones en California en marzo de 2019, poco después de que llegó al cargo. California ha mantenido una suspensión para cumplir con las penas de muerte desde 2006, cuando se llevó a cabo la última ejecución en el estado.

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La semana pasada, los jefes de policía de toda California criticaron la medida del gobernador, diciendo que reabre herias para las familias que todavía lloran la pérdida de sus seres queridos.

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