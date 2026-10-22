Gobernadora de Alabama indultó a un reo que llevaba 3 décadas en el corredor de la muerte

La gobernadora de Alabama, Kay Ivey, conmutó la pena de muerte de un recluso condenado a muerte, luego de que varios exfuncionarios públicos y el actual fiscal de distrito expresaran dudas sobre su condena.

La gobernadora republicana anunció que conmutaba la pena de muerte de Toforest Johnson por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Johnson fue declarado culpable del asesinato en 1995 del ayudante del sheriff del condado de Jefferson, William Hardy. Johnson siempre ha sostenido su inocencia.

“Al analizar el caso del Sr. Johnson, me preocupó que no hubiera pruebas suficientes para aplicar la pena máxima, la muerte”, declaró Ivey en un comunicado.

“Mi decisión no implica una declaración de inocencia, sino el reconocimiento de que las circunstancias de este caso justifican la conmutación de su pena de muerte por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional”.

Ivey ha supervisado 27 ejecuciones durante su mandato como gobernadora y ha conmutado las penas de muerte de tres reclusos. Antes de la conmutación de la pena, Ivey declaró haber notificado su decisión al Fiscal General de Alabama, Steve Marshall, y a Beverly Hardy, miembro designada de la familia de Hardy.

BRKG ATTY STMT: AL Gov. commutes #ToforestJohnson’s death sentence. “We are grateful to Governor Ivey for diligently reviewing Toforest’s case and taking action to spare an innocent man from execution.” More here: https://t.co/auFkHSmHjf — Laura Burstein (@LauraBurstein1) October 20, 2026

“La pena capital es una herramienta demasiado importante como para que Alabama no la aborde con cuidado y seriedad”, añadió Ivey en su declaración. “El Sr. Johnson pasará el resto de su vida tras las rejas por el asesinato sin sentido del ayudante del sheriff William Hardy. Sin duda, está pagando las consecuencias”.

Hardy recibió dos disparos en la cabeza mientras trabajaba como guardia de seguridad fuera de servicio en un hotel. Johnson ha sostenido que se encontraba al otro lado de la ciudad en el momento del tiroteo.

Ty Alper, uno de los abogados de Toforest Johnson, expresó su agradecimiento a Ivey por “revisar diligentemente el caso de Toforest y tomar medidas para salvar a un hombre inocente de la ejecución”. Alper afirmó que la lucha para anular la condena continuará.

“Toforest Johnson es inocente. Ahora le corresponde a los tribunales anular su condena y concederle un nuevo juicio. Seguiremos luchando hasta que regrese a casa con su familia“, declaró Alper.

El fiscal de distrito del condado de Jefferson, Danny Carr, elegido en 2018, ha apoyado la solicitud de Johnson para un nuevo juicio. Carr escribió en un documento judicial de 2024 que “las pruebas en este caso se han ido desmoronando a lo largo de 20 años”.

Carr afirmó en 2024 que testigos con coartadas creíbles sitúan a Johnson en otro lugar en el momento del crimen. Añadió que existen múltiples razones para dudar de la testigo clave de la fiscalía, una mujer que “afirmó haber oído a Johnson confesar el asesinato en una llamada telefónica a tres bandas que ella estaba escuchando a escondidas”.

La testigo clave de la fiscalía en el juicio de Johnson en 1998 declaró que, mientras escuchaba a escondidas una llamada telefónica, oyó a un hombre que creía que era Johnson confesando el crimen.

Recibió $5,000 dólares en 2001 por su testimonio, y los abogados de Johnson argumentan que el estado ocultó pruebas de la motivación económica para obtenerlo.

Varios exjueces y fiscales se han sumado a quienes solicitan un nuevo juicio para Johnson ante las dudas surgidas sobre su condena hace más de 20 años. El exfiscal general de Alabama, Bill Baxley, los expresidentes del Tribunal Supremo Sonny Hornsby y Drayton Nabers, y varios exjueces y fiscales han presentado escritos o editoriales en apoyo de un nuevo juicio.

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