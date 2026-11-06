El médico que supervisó la fallida ejecución de Christa Pike participó en otro proceso fallido meses antes

El médico seleccionado por el Departamento Correccional de Tennessee (TDOC) para supervisar la ejecución de Christa Pike había participado como médico en una ejecución fallida tan solo unos meses antes.

El Dr. Mark Fowler y un equipo de tres personas para la administración intravenosa tardaron más de una hora en insertar dos vías intravenosas durante la ejecución programada de Tony Carruthers en mayo.

Las autoridades finalmente decidieron cancelar esa ejecución, pero a pesar de ello, se le pidió al Dr. Fowler que prestara sus servicios en la misma función tan solo cuatro meses después, en la fallida ejecución de Pike.

La ejecución de Carruthers estaba programada para el 21 de mayo, pero 30 minutos después de iniciado el procedimiento, el equipo de administración intravenosa aún no había logrado establecer los dos puntos de acceso venoso periféricos necesarios para inyectar la dosis letal al recluso, según la declaración presentada ante el tribunal por la abogada del recluso, Maria DeLiberto, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).

Dicha declaración, de la cual la revista People obtuvo una copia, indica que entonces se llamó al Dr. Fowler para que asistiera.

El Protocolo de Ejecución por Inyección Letal del TDOC describe claramente las funciones y responsabilidades de cada miembro del equipo, e indica que el médico tiene la tarea de “determinar si el recluso ha fallecido” y “establecer una vía intravenosa central si fuera necesario”.

Según la declaración, el Dr. Fowler intentó insertar una vía intravenosa central en dos lugares, pero no lo logró.

DeLiberto declararía más tarde que, cuando se suspendió la ejecución, su cliente estaba “claramente adolorido” y “gemía guturalmente”, diciendo: “Me duele, me duele”.

Tan solo un año antes, el Dr. Fowler había declarado en una declaración de 2025 obtenida por People que no tenía privilegios hospitalarios ni autorización para insertar una vía intravenosa central en ningún centro médico.

En esa declaración afirmó que la última vez que tuvo esos privilegios fue en 2013 y que no había colocado una vía intravenosa central desde entonces.

Una declaración presentada por la Dra. Gail A. Van Norman, profesora emérita de Anestesiología y Medicina del Dolor en la Universidad de Washington, señala que, según la declaración del Dr. Fowler, “carece de la experiencia y la formación necesarias para obtener o mantener la autorización para colocar catéteres venosos centrales en muchas, si no en la mayoría, de las principales instituciones sanitarias actuales”.

Norman también afirmó en su declaración que el método utilizado por el Dr. Fowler para insertar un catéter venoso central, tal como lo describió DeLiberto, constituye una “violación del estándar de atención actual”.

Posteriormente, el Dr. Fowler declararía que la ejecución fallida de Pike se debió a una vía intravenosa mal colocada que envió el pentobarbital, destinado a causarle la muerte, a los tejidos circundantes en lugar de a la vena.

“La investigación sobre por qué Tennessee sigue cometiendo errores en las ejecuciones debería haberse iniciado en mayo, cuando el Departamento Correccional de Tennessee (TDOC) sometió a Tony Carruthers a más de una hora de dolor y sufrimiento antes de que su ejecución tuviera que ser suspendida”, declaró Kit Thomas, subdirector de la Unidad de Habeas Corpus para Casos de Pena Capital de la Defensoría Pública Federal del Distrito Medio de Tennessee.

“La ejecución fallida de Christa Pike ocurrió después de que los funcionarios estatales ignoraran nuestras advertencias sobre su protocolo defectuoso”, continuó Thomas.

“Estos problemas persistirán hasta que Tennessee tome medidas significativas para aumentar la transparencia, la supervisión y la rendición de cuentas en el proceso de ejecución. Las ejecuciones no deben reanudarse hasta que esto suceda”.

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