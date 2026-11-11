Tennessee busca impedir que los abogados de Christa Pike examinen el fármaco utilizado en la ejecución fallida

Tennessee busca impedir que los abogados de Christa Pike accedan al fármaco utilizado en la inyección letal durante su fallida ejecución, alegando que revelaría al proveedor, lo cual contraviene la ley estatal, según consta en documentos judiciales.

Esta solicitud surge tras la orden judicial de preservar las pruebas en una demanda presentada por los abogados de Pike y refleja el secretismo que rodea a los fármacos utilizados en las ejecuciones, el cual, según argumentan los estados, es necesario para proteger el acceso a dichos fármacos y la seguridad de los proveedores.

Pike, de 50 años, sobrevivió a dos dosis de pentobarbital en septiembre. Sus abogados afirman que probablemente no ingresaron correctamente a su torrente sanguíneo y se acumularon en sus brazos, causándole quemaduras y ampollas. El estado ha declarado que está cumpliendo con una orden más amplia de la jueza I’Ashea L. Myles que exige la preservación de las pruebas.

Sin embargo, en un documento presentado ante el tribunal el pasado viernes, el estado solicitó a la jueza que revoque la parte de su orden que permite al equipo legal de Pike inspeccionar, recolectar y analizar cualquier resto de pentobarbital del intento de ejecución.

El Departamento Correccional de Tennessee teme perder a su proveedor de la droga letal.

En una declaración jurada citada en la demanda estatal, un empleado del Departamento Correccional de Tennessee afirmó que el proveedor de la droga sería identificable si se permite al equipo legal de Pike manipular los viales de pentobarbital sobrantes del intento de ejecución o revisar su etiquetado.

El empleado, cuyo nombre no se reveló, escribió que es muy probable encontrar residuos del pentobarbital utilizado en la fallida ejecución de Pike en los viales de la sustancia empleada en el intento.

El empleado declaró que al proveedor estatal le preocupaba que, incluso con las etiquetas censuradas, la fuente del pentobarbital fuera identificable. Añadió que otro proveedor dejó de comunicarse con el departamento en 2024 tras revelarse su identidad y que probablemente el estado no podría encontrar otros proveedores si perdiera el acceso a su actual fuente de la droga.

“No se puede permitir que los abogados y expertos de Pike vean, manipulen ni obtengan de ninguna otra forma la información sobre los viales de pentobarbital sobrantes del intento de ejecución”, escribió el fiscal general de Tennessee, Jonathan Skrmetti, en un documento judicial.

La ley de Tennessee prohíbe la divulgación pública de cualquier persona o entidad involucrada en la obtención de sustancias letales o en la ejecución de sentencias.

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